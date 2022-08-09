Росія заборонила імпорт аграрної продукції з Молдови

Россільгоспнагляд з 15 серпня забороняє ввезення до Росії продукції рослинництва з 31 району Молдови, а також з Гагаузії та муніципалітетів Кишинів і Бєльці.

Про це повідомила радник керівника російської служби Юлія Мелано, передає Інтерфакс.

Вона пояснила обмеження виявленням небезпечних карантинних об'єктів у продукції з Молдови, що імпортується до РФ.

Мелано нагадала, що 5 березня 2022 року Россільгоспнагляд скасував усі обмеження на ввезення в РФ з Молдови підкарантинної продукції без урахування обмежень по підприємствах-виробниках. Раніше механізм імпорту продукції до РФ передбачав регіоналізацію території Молдови. З 15 серпня Россільгоспнагляд повернеться до роботи у цьому форматі.