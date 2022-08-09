Мінфін підвищив ставки за короткостроковими облігаціями у гривні вперше з лютого

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 9 серпня, залучило до держбюджету 3,45 млрд грн (у еквіваленті).

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу шестимісячних ОВДП в гривні надійшло 3,36 млрд грн.

Збільшити залучення коштів від розміщення цих цінних паперів вдалося завдяки підвищенню ставки за ними до 11,99% річних. До цього дохідність за короткими гривневими ОВДП не змінювалася з початку повномасштабної війни та становила від 9,5% до 10% річних.

Крім того, 9,16 млн грн Мінфін залучив від розміщення облігацій терміном обігу один рік під 14% річних.

Ще 51,3 млн грн надійшло від продажу півторарічних облігацій під 16% річних.

Мінфін також розмістив номіновані у євро облігації терміном обігу один рік на 836,27 тис. євро під 2,5% річних.

Читайте також: Виплати за внутрішнім боргом з початку великої війни перевищили запозичення на 40 мільярдів

Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 2 серпня, змогло розмістити номіновані у гривні облігації на 3,11 млрд грн.

Попереднього тижня Мінфін зміг збільшити надходження від продажу ОВДП до 9,87 млрд грн (у еквіваленті) завдяки підвищенню ставок за півторарічними облігаціями у гривні до 16% річних та розміщенню валютних ОВДП.

Раніше Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні.

Своєю чергою Міністерство фінансів не бачить можливості підвищити ставки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) до рівня облікової ставки Нацбанку, однак заявляє про готовність шукати компроміс з інвесторами.