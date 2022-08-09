"Укренерго" та польська PSE відновлюють лінії для збільшення експорту електроенергії до Європи

"Укренерго" разом із польським системним оператором PSE почали відновлювати ще одну міждержавну лінію електропередачі між Україною та Польщею для збільшення можливостей експорту електроенергії до Європи.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

"Зараз пропускна спроможність мереж для експорту електроенергії між нашими країнами – 215 МВт, а відновлена лінія може дати додатково до 1000 МВт. Лінія буде відновлена на виконання міжурядового меморандуму. Уряди України і Польщі на постійному контакті для посилення енергетичної співпраці", – написав Кудрицький.

Він додав, що роботи вже розпочаті й наразі триває робота для того, щоб уже на початку наступного року відновлена лінія збільшила постачання польським споживачам, а українським виробникам електроенергії – стала надійним джерелом доходу.

"Нагадаю, експорт електроенергії до Європи відбувається за прозорими європейськими правилами і всі виробники мають до нього рівний доступ. Збільшення експорту української електроенергії зміцнить енергетичну безпеку Європи та послабить вплив Росії на неї. Адже кожен кіловат української електроенергії заміщує частку російського газу на європейському ринку", – підкреслив Кудрицький.

Як повідомлялося, у серпні експорт до Польщі здійснюється на потужності 210 МВт, до Румунії та Словаччини – по 125 МВт, до Молдови – переважно 200 МВт.

Як повідомлялося, ENTSO-E дозволила збільшити імпорт електроенергії з України до ЄС зі 100 МВт до 250 МВт на годину.

На початку червня Оператори систем передачі Континентальної Європи (ENTSO-E) погодили поетапне розширення експорту української електроенергії.

Нагадаємо, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з європейською континентальною мережею ENTSO-E і тепер є частиною європейського енергетичного простору.

Детальніше про потенціал експорту української електроенергії читайте в матеріалі БізнесЦензор: Скільки Україна може заробити на експорті електроенергії в ЄС