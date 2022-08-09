Кабмін виділив більше 44 мільйонів на гранти для створення нових переробних підприємств
Кабінет міністрів виділив Міністерству економіки 44,37 млн грн. на безповоротні гранти для створення нових переробних підприємств.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 9 серпня.
"Виділено Міністерству економіки 44,37 млн грн за бюджетною програмою "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу" для надання безповоротної державної допомоги суб’єктам господарювання у формі грантів на створення або розвиток переробних підприємств", – написав Мельничук.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вніс зміни до програми підтримки переробних підприємств у межах проєкту "єРобота". Тепер гранти за цією програмою зможуть отримати й фізичні особи-підприємці.
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