Кабмін виділив 17,5 мільйона одноразової допомоги сім’ям загиблих та поранених учасників АТО
Кабінет міністрів виділив 17,47 млн грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей трьох загиблих військовослужбовців та 23 військовослужбовців, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 9 серпня.
"Виділено Міністерству у справах ветеранів 17,47 млн грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей трьох осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, та 23 особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначених операціях та заходах", – написав Мельничук.
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