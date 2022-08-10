Ембарго набуло чинності: ЄС та Британія припиняють імпорт вугілля з РФ

Європейський Союз та Велика Британія з 10 серпня зупиняють імпорт російського вугілля у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

Ембарго Євросоюзу на імпорт російського вугілля увійшло до п’ятого санкційного пакету, затвердженого у квітні, передає Європейська правда.

Рішення передбачало, що з серпня вводиться заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії.

Очікувалось, що запровадження європейського ембарго позбавить Росію приблизно 8 млрд євро доходу на рік та вплине на чверть її експорту вугілля.

У Великій Британії поправка в межах санкційного режиму проти Росії про заборону імпорту вугілля набрала чинності 21 липня.

Ця поправка забороняє імпорт нафти та нафтопродуктів, вугілля та продуктів з вугілля та золота, а також придбання, постачання та доставку, прямо чи опосередковано, цих товарів.

Вона також забороняє надання технічної допомоги, фінансових послуг і коштів, а також брокерські послуги, пов’язані з цими товарами.