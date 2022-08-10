Німецький концерн E.ON знизив оцінку своєї частки у "Північному потоці" на 700 мільйонів євро

Німецький енергоконценрн E.ON, найбільший європейський оператор енергомереж, знизив вартість своєї частки у проєкті "Північний потік" на 700 млн євро через "підвищену невизначеність" у зв’язку з війною РФ в Україні.

У березні E.ON заявила, що балансова вартість 15,5% акцій, що належать їй у проєкті опосередковано через пенсійний фонд фірми, становить 1,2 млрд євро, що означає зниження вартості частки на 58%, повідомляє Reuters.



"Поточна енергетична криза нарешті дає зрозуміти, що Європі необхідно трансформувати свою енергетичну систему. Бути незалежною від російського газу. Гарантувати безпеку постачання", – зазначив генеральний директор компанії Леонард Бірнбаум.



У березні E.ON попередила про коригування вартості частки в "Північному потоці", мажоритарним власником якого є російський "Газпром", заявивши, що це негативно вплине на пенсійні резерви та чистий борг, але не викличе проблем з ліквідністю.



Компанія також повідомила про результати першого півріччя, які показали зниження скоригованого основного прибутку (EBITDA) за перше півріччя на 15% до 4,06 млрд євро, дотримуючись свого прогнозу на 2022 рік щодо скоригованого EBITDA на рівні 7,6-7,8 млрд євро.

Як повідомлялося, у березні німецький енергоконцерн E.ON заявив про відмову від нових покупок газу у трейдерів "Газпрому". Водночас компанія не має наміру виходити із спільного підприємства "Північний потік" або якось скорочувати свою присутність у ньому.

Газопровід "Північний потік" розпочав роботу у 2011 році. У 2021 році магістраль транспортувала 59,2 млрд куб. м природного газу. Крім E.ON та "Газпрому", учасниками проєкту є німецька Wintershall Dea, нідерландська Gasunie та французька Engie.