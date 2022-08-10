За час війни Україна отримала медичної гуманітарної допомоги на 12 мільярдів, – МОЗ

За час воєнного стану Україна отримала 8,5 тисяч тонн медичної гуманітарної допомоги на загальну суму понад 12 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

"Це сукупна підтримка з 35 країн світу та від понад 60 міжнародних і благодійних організацій, медичних закладів, іноземних та українських компаній, а також урядів різних держав, що стоять на боці української незалежності та непорушності державних кордонів", – йдеться у повідомленні.

У МОЗ наголосили, що вся гуманітарна допомога розподіляється за пріоритетністю. Найперше – для закриття потреб медичних закладів, що знаходяться в зоні бойових дій та поблизу них, а також ті, що займаються лікуванням поранених. Крім того, у фокусі заклади регіонів із великою кількістю внутрішньо переміщених осіб.

Зазначається, що гуманітарну допомогу розвантажують на складах поблизу державного кордону, там її обліковують, а потім розподіляють та доставляють до регіонів із урахуванням пріоритетності.

Також наголошується, що збір медичних потреб, облік залишків на регіональних складах та в закладах охорони здоров'я, а також розподіли медичної гуманітарної допомоги відбуваються через інформаційно-аналітичну систему "MedData", що забезпечує контрольованість і прозорість процесу.

За словами заступниці міністра охорони здоров'я Марії Карчевич, міністерство налагодило співпрацю з волонтерами та благодійниками для координації взаємодії та оперативного забезпечення медичних потреб.