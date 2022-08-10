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За час війни Україна отримала медичної гуманітарної допомоги на 12 мільярдів, – МОЗ

врач

За час воєнного стану Україна отримала 8,5 тисяч тонн медичної гуманітарної допомоги на загальну суму понад 12 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

"Це сукупна підтримка з 35 країн світу та від понад 60 міжнародних і благодійних організацій, медичних закладів, іноземних та українських компаній, а також урядів різних держав, що стоять на боці української незалежності та непорушності державних кордонів", – йдеться у повідомленні.

У МОЗ наголосили, що вся гуманітарна допомога розподіляється за пріоритетністю. Найперше – для закриття потреб медичних закладів, що знаходяться в зоні бойових дій та поблизу них, а також ті, що займаються лікуванням поранених. Крім того, у фокусі заклади регіонів із великою кількістю внутрішньо переміщених осіб.

Зазначається, що гуманітарну допомогу розвантажують на складах поблизу державного кордону, там її обліковують, а потім розподіляють та доставляють до регіонів із урахуванням пріоритетності.

Також наголошується, що збір медичних потреб, облік залишків на регіональних складах та в закладах охорони здоров'я, а також розподіли медичної гуманітарної допомоги відбуваються через інформаційно-аналітичну систему "MedData", що забезпечує контрольованість і прозорість процесу.

За словами заступниці міністра охорони здоров'я Марії Карчевич, міністерство налагодило співпрацю з волонтерами та благодійниками для координації взаємодії та оперативного забезпечення медичних потреб.

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МОЗ (1445) гуманітарна допомога (208)


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