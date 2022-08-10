Експорт української аграрної продукції зріс у липні на 23%

У липні Україна експортувала 2,66 млн тонн зернових, зернобобових, олійних і продуктів їх переробки, що на 492,7 тис. тонн, або 22,7% більше ніж у попередньому місяці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що експорт пшениці виріс у липні більше ніж в 3 рази до близько 412 тис. тонн у порівнянні з 138,4 тис. тонн, що були відправлені на експорт у червні. Водночас це значно менше 960 тис. тонн пшениці експортованої з України в липні 2021 року за працюючих морських портів країни.

Також Україна відвантажила на експорт 183 тис. тонн ячменю, що на порядок перевищує обсяг в 26 тис. тонн цієї зернової, експортованої місяцем раніше у з’вязку з початком збиральної кампанії ранніх зернових. Однак це менше ніж 1,1 млн тонн, що були відвантажені у липні минулого року.

Водночас фактичний експорт кукурудзи виріс у липні на 84,7 тис. тонн у порівнянні з червнем і склав 1,1 млн тонн. Експорт соняшника сягнув 362,1 тис. тонн, що майже на 33% менше ніж у червні цього року.

Постачання соєвих бобів у липні склало 141,5 тис. тонн в порівнянні з майже 71,3 тис. тонн у червні.

Одночасно експорт соєвої олії знизився у липні до 15,7 тис. тонн з 18 тис. тонн у червні. Це також майже на 3 тис. тонн менше, ніж було відвантажено іноземним покупцям у липні 2021 року.

Фактичний експорт соняшникової олії склав за місяць 307 тис. тонн, що на 39,4 тис. тонн більше ніж у червні. Водночас, це на 9% менше ніж було експортовано у липні минулого року.

Щодо шротів, то у липні на зовнішні ринки Україна відвантажила 141,5 тис. тонн, що на 48,3 тис. тонн більше показників червня.

Як повідомлялося, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".