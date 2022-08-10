Суд передав АРМА частку російських співвласників одного з найбільших постачальників ліків в Україні (оновлено)

За рішенням суду в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передано російську частку капіталу фармацевтичного підприємства, активи якого у грошовому еквіваленті становлять близько 1 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, активи були передані АРМА в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому щодо суб’єкта господарювання, пов’язаного з РФ. Компанія займає провідне місце на ринку України із постачання лікарських засобів до закладів охорони здоров’я України.

"За даними слідства, службові особи підприємства мають безпосередній зв'язок із РФ та можуть бути причетними до фінансування держави-агресора", – наголосили в Генпрокуратурі.

Так, за клопотанням прокурорів Печерським районним судом м. Києва накладено арешт на частку статутного капіталу товариства, якими володіла юридична особа зареєстрована в РФ.

В Офісі генпрокурора не уточнюють назву компанії. Водночас про передачу в управління АРМА корпоративних прав, що належали російському АТ "Катрен", повідомили в компанії "Вента. Лтд", що входить до трійки найбільших фармдистриб'юторів України, передає Інтерфакс-Україна. Відповідна ухвала Печерського районного суду також оприлюднена у судовому реєстрі.

В компанії уточнили, що передача корпоративних прав відбулася 1 серпня за ухвалою суду в порядку кримінального провадження.

При цьому уточнюється, що фармдистриб'ютор продовжує виконувати домовленості та зобов'язання і після передачі корпоративних прав АРМА для його партнерів "по суті нічого не зміниться".

За оцінкою "Вента. Лтд", частка компанії на фармринку України на початок 2022 року становила 10-11%, у березні вона зросла до 15%.

За інформацією дистриб'ютора, чистий прибуток "Вента. Лтд" за підсумками 2020 року зріс на 41% порівняно з попереднім роком – до 78,56 млн. грн.

За даними системи "Опендатабот", засновниками "Вента. Лтд" виступали АТ "Катрен" з часткою 24%, Генріх та Ганна Ріттер, кожен з яких володів часткою 24%, та Сергій Мішко з часткою 18%.