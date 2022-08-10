МАГАТЕ поки не бачить ядерної загрози на Запорізькій АЕС внаслідок російських обстрілів

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) заявило про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після суботніх обстрілів її майданчика російськими військовими.

Про це йдеться у заяві гедиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.



"На основі інформації, наданої Україною, експерти МАГАТЕ оцінили відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці внаслідок суботнього інциденту", – зазначив він.



У заяві наголошується, що обстріл 6 серпня поблизу сухого сховища ядерного палива, що відпрацювало, на ЗАЕС завдав певних збитків, але доступні вимірювання радіації продовжують показувати її нормальний рівень на місці.



Там також зазначили, що видимих пошкоджень ні контейнерів із паливом, ні захисного периметра об'єкта не було.

У МАГАТЕ кажуть, що отримали від України інформацію про поранення одного охоронця станції та пошкодження поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива – в зоні сховища постраждали стіни, дах споруди та вікна. Також обстріл пошкодив кабелі зв'язку, що є частиною системи радіаційного контролю, що може вплинути на роботу трьох датчиків виявлення радіації.



В Агентстві наголосили, що обстріл майданчика ЗАЕС 5-6 серпня порушив практично всі сім незамінних компонентів ядерної та радіаційної безпеки, у тому числі стосовно фізичної цілісності атомної електростанції, функціонування систем безпеки та захисту, забезпечення роботи персоналу та зовнішніх джерел живлення.



Крім того, український регулятор ДІЯРУ заявив, що його комунікація із Запорізькою АЕС була "дуже обмеженою та фрагментарною", зазначає МАГАТЕ.



Гроссі зі свого боку вкотре наголосив на необхідності якнайшвидшого прибуття на станцію експертної місії МАГАТЕ, "щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою", і додав, що перебуває в тісному контакті з українською владою і продовжує стежити за ситуацією з ядерною безпекою.

Як повідомлялося, 5 серпня російські терористи обстріляли Запорізьку АЕС із реактивних систем залпового вогню: зафіксовано "прильоти" безпосередньо на майданчик станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

"Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі", – заявляли в "Енергоатомі".

Крім того, 6 серпня окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.