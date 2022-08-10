Угорський покупець російської нафти оплатив її транзит через Україну, "Транснєфть" відновлює прокачку (оновлено)

Угорська компанія MOL та словацька Slovnaft заявили, що самостійно заплатили Україні за транспортування російської нафти нафтопроводом "Дружба", який пролягає через її територію.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяви MOL та Slovnaft, яка також наледить угорській групі MOL.

"Взявши на себе цю плату, MOL змогла забезпечити швидке вирішення проблеми: українська сторона пообіцяла протягом кількох днів відновити транспортування сирої нафти, яке було призупинено кілька днів тому через технічні проблеми, що виникли у банківській площині", – йдеться у заяві угорської енергокомпанії.



"Slovnaft вже здійснила платіж на рахунок (української транзитної) компанії. Так, Slovnaft очікує на відновлення постачання нафти найближчими днями. Російська сторона також погодилася із цим рішенням", – заявили у словацькій компанії.

Пізніше у середу представник "Транснєфті" Ігор Дьомін повідомив російським ЗМІ про намір компанії вже сьогодні відновити прокачування нафти трубопроводом "Дружба" через територію України у напрямку Угорщини та Словаччини, пише російський Forbes.

Він уточнив, що постачання нафти має відновитися 10 серпня о 16:00 за київським часом.

"Наразі ми ведемо підготовку до початку роботи. Білоруська сторона також підтвердила можливість розпочати роботу. Ми плануємо почати прокачування відрізком "Міхалки - Броди" о 16:00", – сказав Дьомін.

Він додав, що після накопичення необхідного обсягу у Бродах розпочнеться прокачування нафти відрізком "Броди - Будківці", а потім на Фенешлітці.

"Тобто спочатку (нафту, – ред.) отримає Словаччина, а потім Угорщина", – пояснив предстаник "Транснєфті".

За його прогнозом, необхідні обсяги нафти до Угорщини та Словаччини почнуть надходити до кінця доби.

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Як повідомлялося, раніше "Транснєфть" заявила, що українська державна компанія "Укртранснафта" припинила прокачування нафти південною гілкою нафтопровідної системи "Дружба" з 4 серпня. Російська компанія стверджує, що не змогла сплатити передоплату за послуги транзиту через санкції Євросоюзу. Цим нафтопроводом російська нафта надходить до Угорщини, Чехії та Словаччини.

3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців.

Водночас ембарго не поширюється на імпорт нафти до ЄС трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".

Нагадаємо, "Укртранснафта" та російська "Транснефть" у грудні 2019 року уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яким його дія продовжена на десять років – з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.

Контракт між "Укртранснафтою" та "Транснафтою" укладено 16 листопада 2004 року. Цим контрактом не визначено обов'язкових фіксованих обсягів прокачування нафти. Ставка тарифу за ним визначається додатковими угодами.