"Справа інсулінів": Антимонопольний комітет виграв справу про штраф для Novo Nordisk на 136 мільйонів

Верховний Суд своєю постановою підтвердив законність рішення Антимонопольного комітету (АМКУ), яким на компанії, що входять до фармацевтичної групи Novo Nordisk було накладено штраф на загальну суму 136 мільйонів гривень.

Відповідне рішення Верховний Суд ухвалив 9 серпня, залишивши касаційну скаргу Novo Nordisk A/S та Novo Nordisk Health Care AG на рішення Північного апеляційного госпсуду від 2 грудня 2021 року без задоволення, повідомляє пресслужба АМКУ.

Група "Ново Нордіск" ("Ново Нордіск А/С" (Данія) та "Ново Нордіск Хелс КЕА АГ" (Швейцарія) є одним із найбільших постачальників лікарських засобів для лікування цукрового діабету, проблем затримки росту та гемофілії. Ці хвороби є невиліковними та потребують довічної замісної терапії.

Як повідомлялося, у листопаді 2020 року Антимонопольний комітет оштрафував групу Novo Nordisk та її дистриб'юторів на загальну суму 188 млн грн, оскільки дії цих компаній спричинили необґрунтоване завищення відпускних цін на лікарські засоби.

Зокрема, Комітет встановив, що завдяки введеному механізму надання післяпродажних знижок, дистриб'ютори компаній групи Novo Nordisk отримували додатковий дохід, який в окремих випадках сягав до 80% вартості ліків.

АМКУ дійшов висновку, що таким чином Novo Nordisk надавав своїм дистриб'юторам конкурентні переваги, без яких інші учасники сфери реалізації лікарських засобів цього власника не могли з ними конкурувати.

За підсумками розслідування АМКУ наклав штрафи на датську Novo Nordisk А/S, що входять до групи, на суму 134 млн грн, на швейцарську Novo Nordisk Health Care AG – на 1,7 млн ​​грн.

Крім того, накладено штраф на їхніх дистриб'юторів ПАТ "Медфарком-Центр" – на 28,7 млн ​​грн, групу "БаДМ" – на 16,7 млн ​​грн, ТОВ "Медфарм" – на 5,5 млн грн, ТОВ "Аптека" 3І" – на 680 тис. грн., ПАТ "Ганза" – на 340 тис. грн.

Водночас виробництво щодо ТОВ "Фармадіс" та ТОВ "Медфарком" припинено у зв'язку з ліквідацією компаній.