Ділова активність у регіонах Росії впала до мінімуму від початку вторгнення в Україну

Індекс ділової активності в російських регіонах упав до мінімуму із початку вторгнення РФ в Україну та запровадження західних санкцій у відповідь на це.

Про це свідчать дані російського Національного дослідницького університету "Вища школа економіки", передає Forbes із посиланням на РБК.



Так, зведений індекс регіональної економічної активності (РЕА) в РФ у червні опустився до мінімуму з початку дії санкцій і становив 39,8%.



Індекс розраховується на основі щомісячних даних Росстату про динаміку п'яти найважливіших секторів економіки: промисловості, будівництва, роздрібної торгівлі, оптової торгівлі та платних послуг.



За даними аналітиків, у червні погіршення кон'юнктури спостерігалося у трьох із п'яти галузей, спад ділової активності зафіксований у 70% російських суб'єктів. При цьому ще на початку 2022 року економічна активність зростала більш ніж у 70 із 82 регіонів.



Найсильніше зниження щодо 2021 року відбулося у сфері роздрібної та оптової торгівлі. Зростання ділової активності зафіксовано лише у секторі платних послуг.



Із усіх федеральних округів найсильніше зниження спостерігалося в Уральському та Приволзькому. У чотирьох російських регіонах – Калузька та Липецька області, Марій Ел і Чувашія – спад економічної активності зазнали всіх п'яти найважливіших секторів економіки.

Різко зросла кількість суб'єктів, де кон'юнктура погіршилася в чотирьох галузях, – з 15 до 26.

"Ці рівні характерні для початку рецесії: у нижній точці кризи частка регіонів, у яких спад зачіпає всі або майже всі основні сектори економіки, зазвичай суттєво вищий", – зазначили експерти НДУ ВШЕ.



Спад ділової активності пояснюється тим, що сформовані раніше запаси закінчуються, а порушення логістичних ланцюжків та введені санкції обмежують постачання нового обладнання, матеріалів та компонентів. За словами експертів, ці фактори насамперед негативно впливають на обробні виробництва, зокрема машинобудування.