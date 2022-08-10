Країни "Великої сімки" закликали Росію повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС

Очільники міністерств зовнішніх справ країн "Великої сімки" (G7) закликали Росію повернути під контроль України Запорізьку АЕС.

У заяві міністрів закордонних справ G7 також рішуче засуджується неспровокована і невиправдана війна РФ проти України, передає Інтерфакс-Україна.

"У цьому контексті ми вимагаємо, щоб Росія негайно повернула повний контроль над Запорізькою АЕС її законному суверенному власнику, Україні, а також повернула контроль над усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для забезпечення їхньої безпечної та надійної експлуатації", – йдеться у заяві.

Міністри країн G7 наголошують, що український персонал, який експлуатує Запорізьку АЕС, повинен мати можливість виконувати свої обов'язки без погроз та тиску, оскільки контроль Росії над станцією становить небезпеку для регіону.

Міністри країн G7 також привітали зусилля глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо "зміцнення ядерної безпеки в Україні".

"На цьому фоні ми наголошуємо на важливості сприяти місії експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС для вирішення проблем з ядерною безпекою, фізичною безпекою та гарантій при дотриманні повного суверенітету України над її територією та інфраструктурою", – наголошується в документі.

Міністри країн G7 також підтвердили повну та постійну підтримку МАГАТЕ.

"Персонал МАГАТЕ повинен мати можливість безпечного та безперешкодного доступу до всіх ядерних об'єктів в Україні, а також безпосередньо та безперешкодно взаємодіяти з українським персоналом, відповідальним за експлуатацію цих об'єктів", – наголошується у заяві.

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Як повідомлялося, раніше гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після суботніх обстрілів її майданчика російськими військовими.

Водночас в МАГАТЕ наголосили, що обстріл майданчика ЗАЕС 5-6 серпня порушив практично всі сім незамінних компонентів ядерної та радіаційної безпеки, у тому числі стосовно фізичної цілісності атомної електростанції, функціонування систем безпеки та захисту, забезпечення роботи персоналу та зовнішніх джерел живлення.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.