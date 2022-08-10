Російська "НоваТек" купить обладнання для свого LNG-заводу в Туреччині замість США, – ЗМІ

Російська компанія "НоваТек" замовить плавучу електростанцію для енергопостачання першої лінії заводу "Arctic LNG 2" у турецької Karpowership.

На баржі будуть встановлені газопоршневі двигуни, потужність плавучої ТЕС становитиме 300–400 МВт, пише російський "Коммерсант" із посиланням на власні джерела.

Необхідність шукати нове рішення для забезпечення енергопостачання об’єкта виникла через те, що американська Baker Hughes відмовилася постачати газові турбіни, необхідні для зрідження газу та енергопостачання ліній.

Karpowership (належить Karadeniz Energy Group) – один з найбільших у світі операторів плавучих електростанцій, в основному компанія постачає свої судна країнам, які мають гострий енергодефіцит. Флот компанії потужністю близько 4 ГВт працює у восьми країнах Африки, на Кубі, країнах Близького Сходу та Індонезії.

В рамках "Arctic LNG 2" планується будувати три лінії з виробництва скрапленого природного газу (СПГ, LNG) потужністю 6,6 млн тонн на рік кожна, запуск першої планувався на 2023 рік.

Раніше "НоваТек" зіткнувся з низкою технічних складнощів після того, як американська Baker Hughes відмовилася поставити законтрактоване обладнання для LNG-заводу – газові турбіни LM9000.

Для першої лінії Baker Hughes мала поставити сім турбін, але відвантажила лише чотири з них. Співрозмовники видання при цьому зауважують, що машина LM9000 – передова в своїй лінійці і досить складна в обслуговуванні, без підтримки виробника і через відсутність поставок запасних частин можуть виникнути проблеми з її сервісом.

Голова "НоваТеку" Леонід Міхельсон визнавав, що найважливіше критичне обладнання для виробництва LNG – це турбіна, адже виробництва необхідної техніки в Росії немає.