Перше судно з українським зерном, від якого відмовився покупець, пришвартувалося в Туреччині

Судно Razoni, що першим після розблокування українських портів в рамках "зернового коридору" вийшло до Лівану із вантажем української кукурудзи, від якого згодом відмовився покупець, пришвартувалося у порту Мерсіна у Туреччині.

Про це під час брифінгу повідомивпосол України в Лівані Ігор Осташ, передає Укрінформ.

"Судно Razoni, що першим вийшло з Одеського порту і прямувало до порту Тріполі у Лівані, пришвартувалося у порту Мерсін у Туреччині, а це означає, що усі проблеми навколо цього суховантажу зникли", – сказав він.

За словами дипломата, у суботу, коли судно мало прибути до Тріполі, до цієї події була велика увага.

"Я відчув, що Україна дуже важлива для світу у боротьбі з продовольчою кризою. Наша країна дійсно рятує світ. Я побачив величезне зацікавлення до України щодо постачання зерна до країн Близького Сходу", – сказав посол.

1 серпня із Одеського порту вийшло перше за час повномасштабної війни судно, завантажене українським зерном – Razoni, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. На борту судна перебуває 26 тис. тонн української кукурудзи. Але пізніше покупець українського зерна, яке було відправлено на судні, відмовився приймати вантаж. Свою відмову він пояснив затримкою доставки на понад 5 місяців.