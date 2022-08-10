Суд відновив заборону на виїзд за кордон для колишнього власника "Дельта-Банку" Лагуна

Київський апеляційний суд задовольнив апеляційні скарги Державної виконавчої служби та "Ощадбанку" та скасував ухвалу Печерського райсуду Києва, який наприкінці листопада на прохання колишнього власника "Дельта-Банку" Миколи Лагуна скасував судову заборону для нього на виїзд за кордон через мільярдні борги перед державним банком.

Київський апеляційний суд своєю постановою від 9 червня виніс нове рішення, яким відмовив Лагуну у задоволенні заяви про скасування тимчасового обмеження в праві виїзду за межі України, пише Finbalance.

Суд зауважив, що часткове виконання боржником рішення суду на суму 51,44 тис. грн є незначним у порівнянні з розміром заборгованості, а отже не свідчить про наявність підстав для скасування обмеження у праві виїзду за кордон.

Також не може бути підставою для скасування тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон і заявлена боржником необхідність закордонних поїздок для отримання кваліфікованої юридичної допомоги в Туреччині, а також участі в розгляді судових справ у Білорусі та Великій Британії.

Крім того, суд звернув увагу і на те, що у поданій Лагуном заяві про скасування тимчасового обмеження його у праві виїзду за кордон боржник неодноразово зазначає про те, що його борг є завідомо неоплатним, оскільки розмір заборгованості є значним.

"Вказані твердження також можуть свідчити про те, що скасування тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон сприятиме подальшому ухиленню боржника від виконання рішення суду", – зазначив суд апеляційної інстанції.

Читайте також: Державні банки відклали погашення боргів власника ТРЦ "Гулівер" на $675 мільйонів до 2044 року

Як повідомлялося, у листопаді 2021 року Печерський районний суд задовольнив клопотання Миколи Лагуна та скасував тимчасове обмеження його у праві виїзду за межі України, накладене у грудні 2020 року на строк до погашення Лагуном боргу перед "Ощадбанком" на суму 948 млн грн, $111,8 млн та 12,45 млн євро (загалом понад 4,3 млрд грн).

Тоді суд вирішив, що Лагун намагається сумлінно сплачувати борг, влаштувавшись на роботу до свого колишнього топменеджера і перераховуючи на погашення заборгованості частину зарплати.

Раніше Верховний Суд своєю постановою від 11 жовтня 2017 року в рамках вказаної справи виніс рішення про стягнення цієї заборгованості з Лагуна як поручителя "Дельта Банку" перед "Ощадбанком" за договорами про коррахунки. Тоді "Ощадбанк" зауважував, що за Лагуном зареєстровано нерухоме майно, яке належить йому на праві власності, але все це майно перебуває в іпотеці НБУ, "Укрексімбанку" та "Укрсоцбанку".

Як повідомлялося, у жовтні 2021 року Офіс генпрокурора повідомив Миколі Лагуну про підозру у розтраті понад 1 млрд грн коштів "Дельта Банку". Однак Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання прокуратури про арешт Лагуна з альтернативою застави в 1 млрд грн, обравши для нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Повідомлення про підозру також отримали два ексзаступники голови ради директорів "Дельта банку" та директор однієї із пов'язаних фінансових компаній. Їхній суд також відправив під нічний домашній арешт.