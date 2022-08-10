Експорт української аграрної продукції після російського вторгнення впав на 40%
Експорт агропродовольчої продукції у січні-червні 2022 року склав $10,11 млрд, що на $703 млн тобто майже на 7% менше відповідного показника шести місяців 2021 року.
Про це повідомляє Інститут аграрної економіки з посиланням на дані Державної митної служби України.
Як повідомляється, основне зниження обсягів вітчизняного експорту почалося з березня – після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Якщо протягом березня-червня 2021 року український аграрний експорт склав $7,47 млрд, то за відповідний період 2022 року він зменшився на понад 40% – до $4,43 млрд.
Продукція сільського господарства і харчової промисловості надалі домінує у структурі загального експорту – за шість місяців поточного року її частка перевищила 44%.
Головними товарними групами в агропродовольчому експорті України в першому півріччі 2022 року залишаються зернові ($4,24 млрд), олії та жири ($2,75 млрд), олійні культури ($993 млн), залишки переробної промисловості ($549 млн), м’ясо і субпродукти ($456 млн).
Водночас зниження аграрного імпорту в Україну було більш відчутним. За січень-червень 2022 року за кордоном закупили агропродовольчої продукції на суму $2,77 млрд, тобто на 24% менше, ніж у відповідному періоді 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль