Експорт української аграрної продукції після російського вторгнення впав на 40%

Експорт агропродовольчої продукції у січні-червні 2022 року склав $10,11 млрд, що на $703 млн тобто майже на 7% менше відповідного показника шести місяців 2021 року.

Про це повідомляє Інститут аграрної економіки з посиланням на дані Державної митної служби України.

Як повідомляється, основне зниження обсягів вітчизняного експорту почалося з березня – після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Якщо протягом березня-червня 2021 року український аграрний експорт склав $7,47 млрд, то за відповідний період 2022 року він зменшився на понад 40% – до $4,43 млрд.

Продукція сільського господарства і харчової промисловості надалі домінує у структурі загального експорту – за шість місяців поточного року її частка перевищила 44%.

Головними товарними групами в агропродовольчому експорті України в першому півріччі 2022 року залишаються зернові ($4,24 млрд), олії та жири ($2,75 млрд), олійні культури ($993 млн), залишки переробної промисловості ($549 млн), м’ясо і субпродукти ($456 млн).

Водночас зниження аграрного імпорту в Україну було більш відчутним. За січень-червень 2022 року за кордоном закупили агропродовольчої продукції на суму $2,77 млрд, тобто на 24% менше, ніж у відповідному періоді 2021 року.