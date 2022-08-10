Інфляція в США почала сповільнюватися після рекордного зростання за останні 40 років

Споживчі ціни (індекс CPI) у США у липні зросли на 8,5% щодо у річному обчисленні.

Як свідчать дані Міністерства праці США, таким чином інфляція сповільнилася із зафіксованого у попередньому місяці рекордного за останні 40 років рівня 9,1%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Аналітики в середньому очікували уповільнення зростання цін до 8,7%, свідчать результати опитувань Trading Economics і Bloomberg.

Темпи зростання цін на енергоносії минулого місяця сповільнилися до 32,9% після максимального підйому за 42 роки у попередньому місяці – на 41,6%. У тому числі бензин подорожчав на 44% після рекордного з березня 1980 року зростання на 59,9% місяцем раніше.

Тим часом, ціни на електрику зросли на 15,2% (максимально з лютого 2006 року) після зростання на 13,7% у червні, природний газ – на 30,5% після підйому на 38,4% (максимум з жовтня 2005 року) місяцем раніше.

Водночас зростання вартості продуктів харчування стало найбільшим з травня 1979 року – на 10,9%.

Нові транспортні засоби подорожчали на 10,4% (на 11,4% у червні), уживані автомобілі та вантажівки – на 6,6% (на 1,7% місяцем раніше). Ціни на авіаквитки підскочили на 27,7% (на 34,1% у червні).

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Дані зміцнюють надії на те, що зростання споживчих цін у США в червні могло досягти піку, пише Trading Economics.

Федеральна резервна система (ФРС) США уважно стежить за даними про темпи зростання споживчих цін, які є одним із важливих факторів при ухваленні рішень щодо грошово-кредитної політики. Цільовий рівень інфляції для ФРС становить 2%.

Індекс CPI у липні щодо попереднього місяця не змінився після підвищення на 1,3% місяцем раніше при передбачуваному підйомі на 0,2%.

Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) у липні збільшилися на 5,9% у річному вираженні та на 0,3% у помісячному. Експерти прогнозували в середньому відповідно 6,1% та 0,5%. У червні підвищення становило 5,9% за рік та 0,7% за місяць.