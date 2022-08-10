Екологічна інспекція оцінила збитки через пожежу на Тростянецькій фабриці в 11 мільйонів

Державна екологічна інспекція оцінила у 10,6 млн грн збитки навколишньому середовищу внаслідок пожежі на Тростянецькій шоколадній фабрикі (Сумська область) корпорації Mondelz International, що сталася в середині березня після обстрілу підприємства російськими окупантами.

Про це йдеться в повідомленні Держекоінспекції

Як повідомляється, Державна екологічна інспекція у Сумській області опрацювала інформацію щодо негативного впливу на довкілля внаслідок дій російських окупантів на території ПрАТ "Монделіс Україна". Так, за матеріалами слідства, у другій половині березня 2022 року під час тимчасової окупації міста Тростянець військами РФ на місцевій шоколадній фабриці сталось кілька пожеж.

Відповідно до інформації підприємства, там згоріло близько 13 тис. кв. м корпусу виробництва печива, 900 кв. м тентованого складу, а також 265 кв. м заготівельної дільниці. Оскільки росіяни не допускали рятувальників на територію фабрики для гасіння пожеж, на об’єктах вогонь вирував понад добу. Димові хмари несли в собі великі об’єми забруднюючих речовин, що потрапили в атмосферне повітря.

На основі отриманих офіційних даних про час, характер, площі та місць горіння, фахівці Держекоінспекції здійснили розрахунки збитків, завданих внаслідок забруднення атмосферного повітря продуктами горіння.

Матеріали справи та розрахунки передано правоохоронним органам.