Друге судно пройшло "зерновим коридором" у порт "Чорноморськ". ВIДЕО

До порту "Чорноморськ" прибуло друге судно під завантаження балкер Osprey S, який візьме на борт 30 тис. тонн української кукурудзи.

Як відзначають у Міністерстві інфраструктури, це вже друге судно, яке зайшло під завантаження до порту "Чорноморськ" в рамках Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів.

В міністерстві додали, що в рамках реалізації цих домовленостей вже 12 суден прямують із українських портів з агропродукцією до 7 країн світу. На їх борту 370 тис. тонн агропродукції. Перше судно з українською кукурудзою прибуло в турецький порт для розвантаження.

Як повідомлялося, напередодні із порту "Чорноморськ" вирушили ще два судна: Ocean Lion прямує до Південної Кореї з вантажем кукурудзи, Rahmi Yagci з вантажем соняшникового шроту до Стамбула.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".