Росія привезла із Сирії через Босфор зброю для війни в Україні, – Bloomberg

Наприкінці минулого місяця торгове судно, яке перебуває під санкціями США, пройшло турецьку протоку Босфор на шляху з Сирії до Росії. Співробітники європейської розвідки, які стежили за Sparta II, кажуть, що на ньому перевозилася військова техніка для підтримки війни Росії проти України.

Про це пише Bloomberg із посиланням на офіційного представника уряду США.

За його словами, уряд США вважає, що Росія використовувала торговельні судна для переміщення військових вантажів у Чорне море.

Йдеться про судно "Спарта II", яке майже напевно привезло військову техніку з сирійського порту "Тартус", який використовує Росія, згідно з даними розвідки та супутниковими знімками за 17-25 липня, опублікованими Bloomberg. Судно було помічено в Сирії з транспортними засобами в трюмі, помічено під час перетину протоки Босфор і пізніше ідентифіковане в Новоросійську з принаймні 11 транспортними засобами, які воно, ймовірно, розвантажувало.

Дані відстеження суден показують, що судно, яке належить компанії, на яку США наклали санкції в травні і яка контролюється Міністерством оборони Росії, здійснило подорож у ці дати, очевидно, без перешкод з боку члена НАТО Туреччини.

Невдовзі після вторгнення Путіна в Україну 24 лютого Анкара посилалася на Конвенцію Монтре, щоб закрити протоку для військових кораблів, хоча комерційне судно може проходити через неї. За словами джерел агентства, Росія в цьому році в інших випадках використовувала вантажні судна компанії ТОВ "Оборонлогістика" на тому самому маршруті. Раніше вона неодноразово переправляла військові вантажі з Росії до Сирії.

Представник Державного департаменту США передав запити з цього приводу уряду Туреччини. Турецький чиновник, обізнаний з цією проблемою, сказав, що торгове судно перевірятимуть лише за наявності наводки або підозри в порушенні. Представник Білого дому відмовився коментувати, чи спілкувалися США з турецькими офіційними особами щодо цієї ситуації. Кремль і "Оборонлогістика" не відповіли на прохання про коментарі.