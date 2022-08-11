У Росії почалися проблеми з експортом зброї через війну в Україні, – британська розвідка

Широкомасштабна війна РФ в Україні завдала значної шкоди російському військово-промисловому комплексу.

Про це з посиланням на дані розвідки повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Росія навряд чи зможе виконати деякі експортні замовлення на бойові броньовані машини через винятковий попит на такі машини для власної армії в Україні та через посилення впливу західних санкцій", – йдеться у повідомленні.

Міноборони Великої Британії навело один із таких прикладів, коли РФ не змогла виконати експортне замовлення. Зокрема, йдеться про те, що нещодавно Білорусь оприлюднила деталі нового модернізованого основного бойового танка (ОБТ) Т-72Б. Ймовірно, Білорусь розробила це альтернативне рішення замість програми модифікації Т-72Б, угода про яку була раніше укладена з російською державною компанією "Уралвагонзавод".

"Росія давно вважає оборонну промисловість однією із своїх найважливіших експортних статей, однак її військово-промисловий потенціал зараз переживає значну напругу, а довіра до багатьох систем озброєння підірвана їх зв’язком із поганими результатами російських військ у війні в Україні", – підсумували у відомстві.

Як повідомлялося, за даними Bloomberg, Росія привезла із Сирії через Босфор зброю для війни в Україні.