Латвія першою з країн світу визнала Росію спонсором тероризму (оновлено)

Сейм Латвії затвердив заяву "Про цілеспрямовані військові напади Росії на цивільних мешканців та громадський простір України", у якій засуджуються дії російських військових під час вторгнення в Україну, а сама Росія визнається державою, що підтримує тероризм.

За ухвалення заяви проголосували 67 парламентарів, повідомляє видання Delfi.

Згідно з документом, Латвія розцінює дії Росії в Україні як цілеспрямований геноцид проти українського народу. У заяві зазначається, що внаслідок неспровокованого військового нападу на Україну 12 млн українців були змушені залишити свої будинки, понад 5 млн – свою країну.

Крім того Сейм Латвії визнає, що з 2014 року Росія фінансово, політично та військовим шляхом підтримувала сепаратизм та насильство проти цивільного населення у Донецькому та Луганському регіонах, а також на окупованому півострові Крим.

У заяві згадується усвідомлена атака Росії на Крим, в якій загинули приблизно 600 людей, ракетні удари по житлових районах неподалік Одеси, напад на торговий центр у Кременчуці, а також на в'язницю в Оленівці.

Сейм Латвії вказує не лише на дії Росії в Україні, а й на те, що Російська Федерація є найбільшим постачальником зброї режиму Асада в Сирії, здійснювала теракти в суверенних країнах, включаючи отруєння родини Скрипалів на території Великобританії та знищення літака Malaysia Airline, що призвело до загибелі 298 людей.

У своїй заяві Сейм Латвії:

наголошує, що Росія цілеспрямовано переслідує українське цивільне населення, вдаючись до тортур та насильства, щоб окупувати Україну, деморалізувавши та паралізувавши здатність до дії Збройних Сил та народу України;

визнає насильство Росії щодо цивільного населення, яке здійснюється для досягнення політичних цілей, тероризмом, а Росію державою, яка підтримує тероризм, і закликає інші країни-однодумці підтримати цю думку;

категорично засуджує військову агресію Російської Федерації та широкомасштабне вторгнення в Україну, яке здійснюється за підтримки та участі білоруського режиму;

закликає євроатлантичну спільноту та її партнерів невідкладно запровадити та посилити всеосяжні санкції проти Російської Федерації з метою припинення військової агресії російської армії в Україні, закликає посилити військову, фінансову, гуманітарну та дипломатичну підтримку України, одноголосно підтримує ініціативи, що засуджують військові дії Росії в Україні;

закликає притягнути винних до відповідальності, ізолювати Росію від міжнародних та регіональних організацій, а також ухвалити рівнозначні рішення та встановити рівноцінні санкції щодо Білорусі як соратника російської військової агресії;

закликає країни-члени Європейського Союзу негайно призупинити дію туристичних віз та обмежити видачу віз громадянам Російської Федерації та Білорусі.

Як повідомлялося, наприкінці липня Сенат США схвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.