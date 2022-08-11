Тютюновий монополіст "Тедіс Україна" скасував штраф АМКУ на 274 мільйони через суд

Господарський суд міста Києва задовольнив позов ТОВ "Тедіс Україна" до Антимонопольного комітету України та скасував штраф на 274 млн грн, який АМКУ наклав на компанію в березні 2021 року.

Про це повідомляє Finbalance.

Підставою для штрафу АМКУ називав неповне виконання дистриб’ютором тютюнових виробів рішення комітету, прийняте в грудні 2016 року, щодо необхідності усунення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Як повідомлялося, минулого року Верховний Суд скасував штраф АМКУ, який Антимонопольний комітет в 2019 році наклав на "Тедіс України" у розмірі 3,4 млрд грн за створення монополії на ринку дистрибуції цигарок. Також у судовому порядку були скасовані штрафи на 3,1 млрд грн, накладені тоді ж на низку компаній-виробників тютюнових виробів.