Тютюновий монополіст "Тедіс Україна" скасував штраф АМКУ на 274 мільйони через суд
Господарський суд міста Києва задовольнив позов ТОВ "Тедіс Україна" до Антимонопольного комітету України та скасував штраф на 274 млн грн, який АМКУ наклав на компанію в березні 2021 року.
Про це повідомляє Finbalance.
Підставою для штрафу АМКУ називав неповне виконання дистриб’ютором тютюнових виробів рішення комітету, прийняте в грудні 2016 року, щодо необхідності усунення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.
Як повідомлялося, минулого року Верховний Суд скасував штраф АМКУ, який Антимонопольний комітет в 2019 році наклав на "Тедіс України" у розмірі 3,4 млрд грн за створення монополії на ринку дистрибуції цигарок. Також у судовому порядку були скасовані штрафи на 3,1 млрд грн, накладені тоді ж на низку компаній-виробників тютюнових виробів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://glavcom.ua/publications/127040-tabachnaja-monopolija-ukrainy-na-sluzhbe-gosbjudzheta-rossii.html?fbclid=IwAR0KIlQhwRSGOCY7VCBL2H7AUZMlOFV0LP6KSfToyzeSdNtiqeTLVX8sIuU Табачная монополия Украины на службе госбюджета России
Но заодно он научил весь мир курить табак,
От трубки мира у костра, раскуренной с вождем,
Привычка вредная пошла в масштабе мировом.
Припев:
Минздрав предупреждает: "Куренье - это яд".
Минздрав предупреждает, минздрав предупреждает,
А Колумб, а Колумб, а Колумб ни в чем не виноват.
Колумб, который Христофор, не ведал, что творил,
Немало утекло с тех пор в дым сизый наших сил:
Нам слаще аромата роз табачный перегар,
А в дыме том: инфаркт, склероз, рак легких и катар.