Данія виділить 110 мільйонів євро на зброю та навчання для українських військових

Данія додатково виділить 110 млн євро на військову підтримку України на зброю, оснащення та тренування військових

Про це на церемонії відкриття Конференції північноєвропейських союзників з підтримки України у Копенгагені повідомила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, передає Укрінформ.

"Ми вражені героїзмом та стійкістю захисників та народу України. Ваша стійкість непереможна, але ви не можете вистояти в цій нерівній війні самотужки. Ми всі повинні продовжувати надавати та збільшувати підтримку України зброєю, тренуваннями, розмінуванням, фінансово. І сподіваюсь, що ми зможемо тут сьогодні узгодити ще більше внесків, і, звичайно, Данія готова виконати свою частину. Сьогодні ми можемо оголосити про новий вклад у розмірі 110 млн євро на зброю, оснащення та тренування", – сказала вона.

За словами прем’єрки, сьогодні в Копенгагені буде переглянуто внесок та допомогу Україні у боротьбі за волю проти російської агресії.

Зазначимо, що 11 серпня у Копенгагені стартувала Конференція північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені. Делегації представлені главами оборонних відомств, заступниками або іншими високопосадовцями.