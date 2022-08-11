Чехія слідом за Угорщиною та Словаччиною сплатить за транзит російської нафти через Україну

Чеський оператор нафтопроводу "Дружба", що проходить із Росії через Україну, Mero очікує відновлення постачання російської нафти в п’ятницю або суботу.

Про це повідомляє чеське інформаційне агентство CTK, передає Інтерфакс-Україна.



"Замовник MOL здійснив відповідні кроки (сплатив транзитний збір, – ред.), в результаті яких південна частина нафтопроводу працює для словаків та угорців. Наш замовник повідомив мені, що він робить аналогічні кроки, тому я очікую, що дуже скоро – або завтра, або, найпізніше, післязавтра – до нас теж потече нафта", – зазначив голова ради директорів Mero Ярослав Пантучек.

Як повідомлялося, "Транснєфть" заявила, що українська державна компанія "Укртранснафта" припинила прокачування нафти південною гілкою нафтопровідної системи "Дружба" з 4 серпня. Російська компанія стверджує, що не змогла сплатити передоплату за послуги транзиту через санкції Євросоюзу. Цим нафтопроводом російська нафта надходить до Угорщини, Чехії та Словаччини.

Згодом угорська група MOL, до складу якої належить словацька нафтопереробна компанія Slovnaft, запропонувала "Укртранснафті" та "Транснєфті" обговорити можливість передати імпортерам російської нафти оплату її транзиту через Україну. У Slovnaft також заявляли, що українська та російська сторони погодились на цю пропозицію, після чого кошти від європейських компаній були перераховані "Укртранснафті".

Зрештою постачання нафти до Словаччини відновилося в середу ввечері, в Угорщину – в ніч на четвер.

В "Укртранснафті" та НАК "Нафтогаз України", до складу якого вона входить, ситуацію не коментували.