Євросоюз допоміг доставити в Україну десятки тисяч тонн допомоги на 425 мільйонів євро

Європейський Союз скоординував доставку Україні понад 60 тис. тонн допомоги загальною вартістю 425 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Так, через Механізм цивільного захисту ЄС було доставлено 66 224 тонн допомоги в натуральній формі з 30 країн.

Допомога включає 180 машин швидкої допомоги, 125 пожежних автомобілів, 300 електрогенераторів, 35 одиниць важкої техніки та 4 понтонні мости.

"Це, безумовно, найбільша, найтриваліша та найскладніша операція через Механізм цивільного захисту ЄС з моменту його створення в 2001 році, оціночна вартість якої наразі перевищує 425 мільйонів євро", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для підтримки цієї операції в Польщі, Румунії та Словаччині створено логістичні центри, звідки допомога надходить безпосередньо в Україну.



"Надаючи екстрену допомогу, ми можемо принаймні зменшити величезний тиск на системи реагування на надзвичайні ситуації України. Сьогодні ми досягли важливої віхи – понад 60 тис. тонн допомоги в натуральній формі, скоординованої через Механізм цивільного захисту ЄС, прибуло в Україну", – зазначив комісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчіч

Він також подякував державам-членам, а також Норвегії, Туреччині та Північній Македонії за те, що вони запропонували допомогу, яку потім ефективно спрямували через Механізм.