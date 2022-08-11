Суд передав АРМА техніку та транспорт російського підприємства вартістю 30 мільйонів

Подільська окружна прокуратура міста Києва передала в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) 18 одиниць важкої техніки та 12 легкових автомобілів, які були вилучені у підприємства-резидента РФ в межах досудового розслідування.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зокрема, під час обшуків було вилучено 11 вантажівок марки MAN, 5 тягачів, 2 фури та 12 легкових автомобілів на загальну суму понад 30 млн грн.

Зазначається, що прокурори здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами привласнення коштів в особливо великих розмірах, а також фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

У межах провадження правоохоронці досліджують діяльність підприємства, засновниками якого є резиденти РФ.