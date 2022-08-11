Україна закликала ООН та МАГАТЕ направити міжнародну місію на Запорізьку АЕС

Україна закликає генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша направити міжнародну місію під керівництвом МАГАТЕ та за участю військових експертів ООН на Запорізьку АЕС для оцінки загроз ядерній безпеці внаслідок захоплення АЕС російськими окупантами.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на брифінгу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вчора я надіслав офіційного листа генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі та генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу. Я повідомив керівникам цих двох організацій про факти порушення російськими окупантами всіх семи основних принципів ядерної безпеки та захищеності МАГАТЕ під час окупації Запорізької АЕС… Я закликав надіслати на ЗАЕС міжнародну місію під керівництвом МАГАТЕ. Запропонував включити до неї військових експертів ООН, оскільки для оцінки загроз мілітаризації об'єкта обов'язково мають бути спеціалісти з відповідною експертизою", – сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що "росіяни фактично перетворили найбільшу атомну електростанцію Європи на військову базу і ставлять під загрозу безпеку всього континенту".

За словами очільника МЗС, Україна наполягає, щоб міжнародна місія була організована у найкоротші терміни та прибула на окуповану ЗАЕС виключно через територію України. Для цього українська сторона готова надати необхідну допомогу.

"Якщо Росії нема чого приховувати, вона має невідкладно надати спеціалістам МАГАТЕ та ООН доступ до Запорізької АЕС", – заявив голова МЗС.

Кулеба вкотре наголосив на необхідності посилити міжнародний тиск на Москву для повернення станції під повний контроль України та недопущення ядерної катастрофи.

Міністр також назвав ініціативу Росії про скликання засідання Ради безпеки ООН на тему безпеки ЗАЕС "нахабством, яке не знає кордонів і досягло вже глобальних масштабів".

"Держава-терорист, яка обстрілювала найбільшу в Європі атомну електростанцію, захопила її, розмістила на її території зброю і продовжує обстріл, хоче поговорити про безпеку... Але російська брехня не пройде. Ми забезпечимо росіянам таке обговорення, що на них не залишиться живого місця. Уесь світ знає, що Росія займається ядерним тероризмом, і засідання Радбезу це вкотре підтвердить", – запевнив Кулеба.

Читайте також: "Росатом" планує підключити окуповану Запорізьку АЕС до енергомережі Криму, – голова "Енергоатома"

Як повідомлялося, раніше гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після суботніх обстрілів її майданчика російськими військовими. Він також вирішив перервати відпустку для участі в ініційованому Росією засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

Водночас в МАГАТЕ визнають, що обстріл майданчика ЗАЕС 5-6 серпня порушив практично всі сім незамінних компонентів ядерної та радіаційної безпеки, у тому числі стосовно фізичної цілісності атомної електростанції, функціонування систем безпеки та захисту, забезпечення роботи персоналу та зовнішніх джерел живлення.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.