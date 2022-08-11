Шольц хоче відновити роботу над проєктом газопроводу MidCat з Іспанії до Центральної Європи

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче відновити роботу над проєктом газопроводу MidCat, який би з’єднав Піренейський півострів з Центральною Європою.

Про це Шольц розказав на пресконференції, передає LIGA.net із посиланням на Bild.

Від проєкту середземноморського газового коридору MidCat відмовилися три роки тому, визнавши його нерентабельним в умовах швидкого заміщення газу вітряками та сонячними панелями. Однак тепер це рішення може бути переглянуто.

"Зараз це зробило б величезний внесок у полегшення ситуації з постачанням. І саме тому я разом із двома моїми колегами в Іспанії та Португалії, а також у розмовах із президентом Франції та головою Комісії ЄС рішуче виступав за те, щоб ми зайнялися цим проєктом", – заявив Шольц.

Для MidCat потрібно побудувати 226-кілометровий відрізок від Остальріка в Каталонії через Піренеї до Барбери у Франції. На це знадобиться не менше двох років. Іспанія виступає за те, щоб ЄС фінансував будівництво.

Зараз із Іспанії до Франції ведуть тільки два невеликі газопроводи з сумарною потужністю 8 млрд кубометрів на рік. Для порівняння – "Північний потік-2", від якого Німеччина відмовилась через російську агресію проти України, має потужність 55 млрд кубометрів.

Іспанія має шість заводів із регазифікації скрапленого природного газу, які не працюють на повну потужність, тому що країні стільки не потрібно, а транзит газу до Європи обмежено.

Також у ЄС зараз розглядають можливість будівництва газопроводу з Іспанії до Італії по дну Середземного моря.