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Новини
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Суд передав АРМА скраплений газ, який "Укрнафта" хотіла задешево продати фірмам Коломойського

коломойский,коломойський

Суд арештував частину не реалізованого ПАТ "Укрнафта" скрапленого газу та передав його в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Як повідомляє пресслужба ДБР, рішення було ухвалено за матеріалами кримінального провадження щодо протиправної реалізації скрапленого газу "Укрнафтою" у квітні-травні 2022 року. Йдеться про продаж скрапленого газу за заниженими вдвічі цінами структурам Ігоря Коломойського.

За даними слідства, у квітні, під час воєнного стану "Укрнафта" подала заявку на проведення аукціону з продажу скрапленого газу. При цьому на засіданні аукціонного комітету була погоджена запропонована компанією біржа, яка не мала відповідної ліцензії.

"Результати аукціону мають ознаки фальсифікації, оскільки переможці купили скраплений газ за ціною практично у два рази нижчою від ринкової. Зокрема, переможцем на аукціоні визнано двох учасників із пропозицією цін близько 28 тис. гривень за тонну, хоча у той же день на іншому аукціоні ці ж компанії змогли купити скраплений газ із пропозиціями цін близько 55 тис. гривень за тонну", – зазначається у повідомленні.

При цьому інші учасники аукціону пропозиції ціни взагалі не надавали.

Таким чином сума завданих збитків підприємству, у якому значна державна частка, може становити понад 300 млн грн, вказують в ДБР.

Читайте також: Встановлено фірми Коломойського, які придбали скраплений газ "Укрнафти" за вдвічі нижчою ціною. ВIДЕО

Як повідомлялося, раніше "Укрнафта" оскаржила накладений судом за клопотанням Офісу генпрокурора і ДБР арешт на скраплений газ, який, за даним слідства, було продано за заниженою ціною з порушенням процедури. В "Укрнафті" також стверджували, що з 14 000 тон скрапленого газу, про арешт яких заявляв Офіс генпрокурора, фактично арештувати вдалося лише 1550 тонн, які на час накладення арешту ще не були відвантажені покупцям.

Нагадаємо, 27 квітня "Укрнафта" на додатковому аукціоні №100Д продала 14 тис. тонн скрапленого газу по 28 тисяч гривень за тонну на товарному майданчику "Української міжбанківської валютної біржі".

Інформацію про учасників та переможців не розкривали, однак за даними Цензор.НЕТ, на аукціоні перемогли фірми, пов’язані зі співвласником "Укрнафти" олігархом Ігорем Коломойським. Структури олігарха придбали 14,12 тис тонн скрапленого газу за ціною 28 тисяч гривень за кожну. Водночас ринкова ціна за тонну газу того ж дня була на рівні 50-52 тисяч гривень.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з Коломойським та його бізнес-партнерами, – близько 42% акцій.

Як і за якою схемою напівдержавна компанія збагатила олігарха - дивіться у розслідуванні:

Автор: 

газ (7978) Коломойський Ігор (1775) Укрнафта (861) скраплений газ (1147) АРМА (443)


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Топ коментарі
+14
А 5 млрд украдених коли ця жаба поверне?
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11.08.2022 18:49 Відповісти
+12
На копейки забрали,на млрд. "нет доказательств",очень дорого обходится государству президенство Зели!
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11.08.2022 20:14 Відповісти
+9
Сделали вид, что "борюцца" с Коломойским. 14000 тонн-Бене, 1550-государству.
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11.08.2022 20:32 Відповісти
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А 5 млрд украдених коли ця жаба поверне?
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11.08.2022 18:49 Відповісти
коли лусне.
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11.08.2022 23:51 Відповісти
Раби "золотого тєльца". На жаль, з часів Мойсея нічого не змінилося. Навіть війна не заважає коломойським робити грошенята.
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11.08.2022 19:42 Відповісти
На копейки забрали,на млрд. "нет доказательств",очень дорого обходится государству президенство Зели!
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11.08.2022 20:14 Відповісти
Сделали вид, что "борюцца" с Коломойским. 14000 тонн-Бене, 1550-государству.
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11.08.2022 20:32 Відповісти
Пристрелите кто-нибудь Коломойшу, всем легче станет
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11.08.2022 21:32 Відповісти
Так газ уже подешевел в рознице до 25 гривень(с 42х)-поэтому БЕНЕ стало не выгодно покупать его у государства по 28 и продавать по 25 и государство подыграло ему конфисковав этот невыгодный газ и Бене не нужно за него платить. А когда в рознице газ был по 42-Беня хорошо наварился.
Неужели вы думаете что Зеленский посмеет хоть копейку забрать у Каламойши?
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11.08.2022 22:19 Відповісти
і знову, з якого переляку це в рубриці бізнес? ворюги це бізнесмени? має бути колонка - кримінал.
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11.08.2022 23:53 Відповісти
i morda zh ne repne u vora kolomoya
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12.08.2022 06:11 Відповісти
Якщо українці не приберуть оцього оманського кнура.....хана буде УКРАЇНІ.
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12.08.2022 09:43 Відповісти
А чогл не заарештована і не конфіскована, ще доля Коломи а Укранафті, а керівництво не під слідством куди ДеБиРе диветься
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12.08.2022 12:03 Відповісти
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12.08.2022 12:34 Відповісти
всі в долі всі замазані
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15.08.2022 11:01 Відповісти

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