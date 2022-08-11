АМКУ перевірить заяви дистриб’ютора чаю Greenfield та "Принцеса Нурі" про бізнес-зв’язки з Росією

Антимонопольний комітет України вивчить заяви великого дистриб’ютора чаю та кави ТОВ "Орімі Україна" (Київ) щодо відсутності в нього бізнес-зв’язків із країною-агресором РФ, поширення яких може спонукати українських підприємців та громадян співпрацювати з цією компанією чи купувати її товари.

Як повідомляє пресслужба АМКУ, компанія-відповідач реалізує в Україні чай під торговими марками Greenfield, TESS, "Принцеса Гіта", "Принцеса Канді", "Принцеса Нурі" та "Принцеса Ява", а також каву під торговими марками Jardin, Piazza del Caffe та "Жокей".

Справу розпочато за заявою поданою до АМКУ рітейлером – ТОВ "Восторг". Заявник повідомив, що ТОВ "Орімі Україна" розіслало торгівельним мережам та дистриб’юторам України електронного листа, в якому зазначило, що його кінцеві бенефіціарні власники, зокрема і мажоритарний бенефіціарний власник корпоративних прав в статутному капіталі – Вероніка Касьяненко, не пов’язані з РФ.

У листі наголошувалося, що вона уже 10 років є громадянкою Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії та "є міжнародним незалежним приватним інвестором, активно інвестує в акції та облігації публічних компаній у всьому світі та не інвестує в Росію, не є акціонером будь-яких компаній Росії, не веде бізнес у Росії".

Однак заявник наголошує, що ТОВ "Орімі Україна" може бути пов’язане з російською компанією "Орими Трэйд", власниками якої є відомі російські підприємці Сергій Касьяненко та Олександр Євневич. Також з відкритих джерел відомо, що останній навіть отримував медаль від президента країни-агресора.

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У листі-відповіді, надісланому на вимогу АМКУ, ТОВ "Орімі Україна" повідомило, що не володіє інформацією про зв’язки Вероніки Касьяненко з Сергієм Касьяненком та не має даних про інших суб’єктів господарювання у світі, власником яких є Вероніка Касьяненко.

Водночас АМКУ відомо, що російська компанія "Орими Трэйд" здійснює реалізацію такої самої продукції, що і відповідач (чаю та кави під такими ж торгівельними марками), має схожу назву з назвою відповідача та однакове прізвище власників (бенефіціарів), що може свідчити про пов’язаність цих підприємств через родинні відносини їхніх бенефіціарних власників або в інший спосіб.

Проаналізувавши наявні дані, АМКУ зробив висновок, що викладена у розісланому торгівельним мережам та дистриб’юторам листі інформація про те, що Вероніка Касьяненко не має відношення до бізнесу в Росії, не є підтвердженою. Відтак ця інформація може містити ознаки неправдивої й впливає або може впливати на наміри суб’єктів господарювання чи споживачів співпрацювати з ТОВ "Орімі Україна", або купувати його товари.

З огляду на це, Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю "Орімі Україна" порушення, передбаченого статтею 15-1 закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" – поширення інформації, що вводить в оману.