Країни "Великої сімки" не можуть самостійно обмежити ціни на російську нафту, – Шольц

Обмеження цін на російську нафту потрібно погодити з більшістю світових країн, подібне рішення не можна ухвалити в односторонньому порядку або за участю лише держав G7.

Про це на пресконференції заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Цей механізм може функціонувати лише на глобальному рівні", – сказав Шольц.

За його словами, подібне рішення не можна ухвалити в односторонньому порядку або за участю лише держав G7, потрібні консультації з багатьма учасниками ринку. Канцлер додав, що переговори про угоду щодо стелі ціни на російську нафту продовжуються.

Як повідомлялося, у червні лідери країн G7 домовилися про запровадження у майбутньому ліміту цін на нафту, що імпортується з РФ. За даними видання Politico, США пропонували досягти ліміту цін на російську нафту, вивівши з-під дії санкцій у сфері страхування вантажоперевезень лише ті країни, які погодяться купувати паливо за встановленою ціною.

При цьому країни "Великої сімки" прагнуть запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського Союзу, які забороняють морський імпорт російської нафти.

Нагадаємо, у березні США заборонили імпорт нафти з РФ, на початку червня ЄС затвердив шостий пакет санкцій, який передбачав заборону імпорту нафти та деяких нафтопродуктів з Росії. При цьому відмова від нафти займе ЄС близько півроку, а від нафтопродуктів – до восьми місяців.

Угорщина домоглася виключення з ембарго на постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Поступки були зроблені і Словаччині, яка також зможе продовжити імпорт нафти з Росії трубопроводом.