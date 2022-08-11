Зерновоз із Африки завтра прибуде до порту "Південний" для навантаження пшениці
Міністерство інфраструктури України очікує 12 серпня на прибуття до морського торговельного порту "Південний" судна під навантаження зерном для Африки.
Про це йдеться в повідомленні Мінінфраструктури.
"Завтра очікується прибуття до порту "Південний" судна Brave commander (прапор Ліберії) під навантаження понад 23 тис. тонн пшениці для боротьби з голодом в Східній Африці", – сказано в повідомленні.
Судно зафрахтоване в рамках Світової продовольчої програми ООН і буде направлено через порт Джибуті до Ефіопії.
Як повідомлялося, кораблі, які експортують українське зерно Чорним морем, захищені спеціальною буферною зоною в 10 морських миль (близько 18,5 км).
Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".
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