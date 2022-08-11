Угорщина заборонила експорт дров через енергетичну кризу в Європі

Уряд Угорщини оголосив про заборону експорту дров через енергетичну кризу в Європі.

Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, передає Європейська правда.

"Через енергетичну кризу, спричинену війною та брюссельськими санкціями, уряд вводить заборону на експорт енергоносіїв, у тому числі дров", – сказав Надь.

Як зазначається, уряд зобов'язав лісозаготівельників інформувати про будь-які контракти на постачання деревини до інших країн.

Надь заявив, що уряд контролює експорт дров за кордон, які мають стратегічне значення з точки зору безпеки енергопостачання, і може за необхідності обмежити його та скористатися своїм правом переважної покупки.

В угорському уряді зазначили, що ця заборона не є безстроковою, а використовується тимчасово як надзвичайний захід.

Раніше повідомлялося, що угорська компанія MOL та словацька Slovnaft заявили, що самостійно заплатили Україні за транспортування російської нафти нафтопроводом "Дружба", який пролягає через її територію.

Як повідомлялося, раніше "Транснєфть" заявила, що українська державна компанія "Укртранснафта" припинила прокачування нафти південною гілкою нафтопровідної системи "Дружба" з 4 серпня. Російська компанія стверджує, що не змогла сплатити передоплату за послуги транзиту через санкції Євросоюзу. Цим нафтопроводом російська нафта надходить до Угорщини, Чехії та Словаччини.

3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців.

Водночас ембарго не поширюється на імпорт нафти до ЄС трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".

Нагадаємо, "Укртранснафта" та російська "Транснефть" у грудні 2019 року уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яким його дія продовжена на десять років – з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.

Контракт між "Укртранснафтою" та "Транснафтою" укладено 16 листопада 2004 року. Цим контрактом не визначено обов'язкових фіксованих обсягів прокачування нафти. Ставка тарифу за ним визначається додатковими угодами.