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Польська PKN Orlen отримала першу партію нафти з ОАЕ замість російської

нефть

Польська компанія PKN Orlen домовилася через партнерів із французької TotalEnergies про постачання нафти марки Murban з Об’єднаних Арабських Еміратів на свої НПЗ замість російської Urals.

Про це повідомляє Gas-United.

За даними Refinitiv Eikon, перша партія вже прийшла до порту Гданська 7 серпня.

"Нафта Murban є гідною альтернативою Urals за якістю: сировина з ОАЕ має нижчий вміст сірки, ніж російська, але не поступається виходом нафтопродуктів при переробці, – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що польський концерн PKN Orlen скоротив частку російської сировини, що використовується на нафтопереробних заводах, до 30%.

У свою чергу литовський нафтопереробний завод Orlen Lietuva, збудований ще за радянських часів і орієнтований на переробку російської нафти, заявив, що більше не отримує сировину з РФ.

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нафта (4848) ОАЕ (195) Польща (2459) росія (14410)


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