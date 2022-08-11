Через вихід відомих брендів з Росії росіяни почали їздити на шопінг у Білорусь

Попитом у російських туристів почали користуватися попитом тури на шопінг до Білорусі на тлі припинення роботи в Росії відомих західних брендів.

Про це повідомляє Асоціація туроператорів Росії (АТОР) із посиланням на дані місцевих туркомпаній, передає російський Інтерфакс.

"На тлі відходу іноземних брендів з російського ринку та інших наслідків антиросійських санкцій російські туристи почали активніше цікавитися шопінгом за кордоном. Серед найбільш популярних напрямків шоп-туризму – Білорусь, де можна оплачувати покупки в магазинах карткою "Мир", – повідомили в АТОР.

Російська асоціація зауважує, що з Білорусії не було такого масового виходу західних брендів, а розрахунки російськими картками "Мир" у країні проводяться за вигідним курсом Нацбанку Білорусі. Крім того, для росіян доступне і зняття готівки в банкоматах.

"За покупками росіяни, як правило, їдуть до Мінська на вихідні, з п'ятниці до неділі, і в основному бронюють лише готелі. Частка коротких сіті-турів завдяки таким поїздкам складає у продажах туроператорів від 10 до 50%", – зазначає асоціація.

Загалом продажі всіх видів турів до Білорусії у туроператорів цього літа зросли в середньому на 10-15%. Крім шопінгу, популярні санаторно-курортний відпочинок та екскурсійні тури.