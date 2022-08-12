"Нафтогаз" підтвердив відновлення транзиту російської нафти до Угорщини та Словаччини через Україну

АТ "Укртранснафта" відновила транспортування нафти українською ділянкою магістрального нафтопроводу "Дружба" у напрямку Словаччини та Угорщини.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз".

"10 серпня 2022 року АТ "Укртранснафта" отримала платіж за послуги з транспортування від угорської нафтової компанії MOL і о 16:30 за київським часом, після надходження коштів на рахунок, відновила транспортування нафти українською ділянкою нафтопроводу", – йдеться у повідомленні.

Воднач зазначається, що наразі "Укртранснафта" не має інформації про оплату транзиту від Чехії. Компанія не отримала офіційного листа від російської "Транснєфті" щодо того, що за транзит до Чехії сплатить компанія Mero, яка управляє ділянкою нафтопроводу "Дружба" в цій країні.

Як повідомлялося, "Транснєфть" заявила, що українська державна компанія "Укртранснафта" припинила прокачування нафти південною гілкою нафтопровідної системи "Дружба" з 4 серпня. Російська компанія стверджує, що не змогла сплатити передоплату за послуги транзиту через санкції Євросоюзу. Цим нафтопроводом російська нафта надходить до Угорщини, Чехії та Словаччини.

Згодом угорська група MOL, до складу якої належить словацька нафтопереробна компанія Slovnaft, запропонувала "Укртранснафті" та "Транснєфті" обговорити можливість передати імпортерам російської нафти оплату її транзиту через Україну. У Slovnaft також заявляли, що українська та російська сторони погодились на цю пропозицію, після чого кошти від європейських компаній були перераховані "Укртранснафті".

Зрештою постачання нафти до Словаччини відновилося в середу ввечері, в Угорщину – в ніч на четвер.

Згодом у чеській компанії Mero також заявили, що сплатять за транзит російської нафти через Україну.