Вартість знищених російських літаків в Криму може сягати $450 мільйонів, – Forbes

На аеродромі "Саки" поблизу селища Новофедорівка в Криму 9 серпня відбулася серія вибухів. За різними джерелами було знищено від 8 до 24 одиниць російської авіатехніки. Вартість знищеної техніки може сягати до $450 млн.

Про це свідчать розрахунки Forbes.

Так, на аеродромі "Саки", що за 20 км від Євпаторії, базується 43-й окремий морський штурмовий авіаполк Чорноморського флоту і, ймовірно, звідси завдають ударів по півдню України.

За кілька годин до вибухів американська компанія Planet Labs опублікувала супутникові знімки аеродрому – на них видно, що поблизу летовища стояло понад 20 літаків. Переважно винищувачі Су-30СМ та розвідники Су-24МР, один важкий військово-транспортний Іл-76 та декілька гелікоптерів, казав спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Спираючись на різні джерела, Forbes підрахував, що перед вибухами на аеродромі розміщувалась авіатехніка вартістю $650-850 млн.

За даними Forbes приблизна вартість російських військових літаків становить: Су-30СМ – $50 млн, Су-24МР – $6 млн, Іл-76 – $86 млн.

Президент Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців 10 серпня сказав, що Росія втратила на аеродромі "Саки" 9 військових літаків. Аналогічну кількість наводять українські розслідувачі "Схем".

Які саме літаки було знищено – не уточнюється. Якщо припускати, що всі дев’ять втрачених літаків були дешевшими Су-24МР, то загальна сума втрат Росії – приблизно $55 млн, а якщо дорожчими Су-30СМ – $450 млн.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) та The New York Times пишуть, що на аеродромі згоріли щонайменше вісім російських літаків "на десятки мільйонів доларівЙ, не згадуючи які саме.

Проєкт розвідки з відкритих джерел UA Weapons Tracker підрахував, що на аеродромі в Новофедорівці було знищено щонайменше 11 літаків – п’ять винищувачів Су-30СМ та шість ударно-розвідувальних літаків Су-24МР. У такому разі вибухи в Новофедорівці коштували Росії приблизно $300 млн. Розвідники припускають, що зруйнованої авіатехніки може бути більше – імовірно, окрім підтверджених 11, було знищено ще чотири літаки, але поки це не доведено.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm стверджує, що супутникові знімки не показують усіх наслідків удару. За даними їхніх джерел із Криму, втрати авіатехніки росіян після удару складають: вісім Су-27, чотири Су-30СМ, п’ять Су-24, шість Мі-8 та один Іл-20 на загальну суму приблизно $380 млн.