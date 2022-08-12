На Черкащині арештували майно підприємств, які переказували кошти виробникам зброї для "оборонки" РФ

За клопотанням Черкаської обласної прокуратури суд арештував корпоративні права підприємств громадянина РФ на суму понад 17 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що арешт відбувся в рамках кримінального провадження за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Так, за даними слідства, три українські підприємства, власником яких є громадянин РФ, впродовж 2016-2021 років здійснювали грошові перекази компаніям, які виконували замовлення для оборонпрому РФ з вироблення зброї, її частин та боєприпасів до неї.

Наразі вирішується питання про передачу арештованого майна до АРМА.