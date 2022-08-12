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Новини
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Податок на імпорт: Нацбанк оцінив додаткові надходження бюджету у 18 мільярдів на місяць

нбу,шевченко,нацбанк

Національний банк України (НБУ) оцінює економічний ефект від запровадження нового податку на імпорт у 15-18 млрд грн на місяць.

Про це голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив в інтервʼю "Forbes Україна".

"При цьому ми не очікуємо суттєвого впливу на інфляцію. Поява цього збору додасть один відсотковий пункт до річного показника, але цей ефект вже враховано у нашому прогнозі", – зазначив Шевченко.

Він наголосив, що запровадження додаткового збору з імпорту – непопулярне рішення, але воно допоможе наповнити бюджет і зберегти міжнародні резерви України, оскільки швидке відновлення імпорту, у тому числі непріоритетних товарів в умовах війни, зумовлює їх зменшення.

"Інший аспект – додатковий збір поліпшить ситуацію з дефіцитом бюджету. Це зменшить потребу в емісії, що потрапляє на валютний ринок і так само тисне на резерви. Вичерпання резервів загрожуватиме неконтрольованими процесами, що призведе до суттєвого подорожчання імпорту та матиме руйнівні наслідки для українських виробників", – попередив Шевченко.

Ми постійно наголошуємо – зараз хороших для всіх рішень просто не існує. І потрібно робити те, що дозволить фінансовій системі протриматися в умовах повномасштабної війни. Як саме виглядатиме цей податок – це вже компетенція Мінфіну, але ми приєднуємося до дискусій для пошуку оптимального варіанту.

Водночас голова НБУ визнав, що запровадження такого збору ускладнить бізнес для імпортерів, однак зауважив, що "зараз хороших для всіх рішень просто не існує".

"І потрібно робити те, що дозволить фінансовій системі протриматися в умовах повномасштабної війни. Як саме виглядатиме цей податок – це вже компетенція Мінфіну, але ми приєднуємося до дискусій для пошуку оптимального варіанту", – додав Шевченко.

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Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко припускав, що в Україні можуть запровадити додатковий митний збір, однак уряд наразі лише обговорює його концепцію. З такою пропозицією до уряду ще у червні звертався Нацбанк.

Водночас нардеп від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк підтвердив, що уряд вже зараз готує законопроєкт про додатковий збір на імпорт. "Тут варто зазначити, що обрана концепція не додаткових імпортних мит (яка складна у адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг. Відповідно за розрахунками уряду це має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню", – зазначив він.

За словами нардепа, очікується, що Кабмін внесе законопроєкт найближчими тижнями.

Автор: 

бюджет (1827) держбюджет (1588) імпорт (2357) податки (2467) НБУ (9356)


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Топ коментарі
+12
Дело в том, что экономическую науку зелёная плесень изучала в Трускавце, между ужином и дискотекой от ДЖ Хламидия.
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12.08.2022 18:18 Відповісти
+11
Экономическая наука гласит , что увеличение размера налогов ведет к снижению поступлений и наоборот. В условиях когда экономика и так еле дышит повышение равносильно выстрелу в и так заплетающиеся ноги.
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12.08.2022 15:41 Відповісти
+8
я не перестаю повторять
як такі дебіли пролазять на такі високі пости
давай **** рубай по взрослому а то ціни мало виросли на все
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12.08.2022 16:57 Відповісти
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Очередное покращення, это решение значительно поднимет уровень жизни, ура !
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12.08.2022 15:21 Відповісти
В Україні практично вбита економіка. Статистика каже що ВВП цього року впаде на 40-50%.
Хороших товарів і до війни мало було в Україні, більшість якісних товарів завозились із-за кордону. А тепер цих товарів стане на 40-50% менше, значить ще більше буде всього завозитись із-за кордону - це продукти, ліки, товари гігієни, одяг, взуття. Значить на це буде податок і ці товари ще більше здорожчають в магазинах.
Заплатять українці... Товари уже коштують більше, будуть коштувати ще більше, а зарплати і пенсії ті ж самі.....
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12.08.2022 21:20 Відповісти
Так может ты с пригожиным будешь финансировать бюджет Украины, тролль?
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12.08.2022 23:42 Відповісти
а що він не так написав? замість того, щоб вивернути кишені у олігархів, вони ще більш потягнуть з кишень рядових українців... це як раз і є реалії нашого життя! з початку війни скільки й чого глобального дали або зробили олігархи??? НІ ЧО ГО!!!!!
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13.08.2022 10:47 Відповісти
чуєш дибіл? а що таке бюджет україни? що фінансувати? армія фінансується друкуванням грошей,єсв і пдфо це пенсія ,допомога -це медицина вчителі...кого фінансувати? тебе злодія,чи владу-де все продається від посад ода до конюхів в цих ода? чи сбушників з митниками які розвалюють фінансуву систему заводячи контрабас,чи податківців які кришують табачників і пдв чи суддів прокурорів? ааа...так що закрий свіц поганий зелений рот,і дочекайся перемоги і виборів,а там поговоримо
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14.08.2022 20:47 Відповісти
Экономическая наука гласит , что увеличение размера налогов ведет к снижению поступлений и наоборот. В условиях когда экономика и так еле дышит повышение равносильно выстрелу в и так заплетающиеся ноги.
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12.08.2022 15:41 Відповісти
Есть налоговая кривая Лаффера которая показывает что сначала с ростом налоговой ставки поступления в бюджет растут а при дальнейшем увеличении начинают падат
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12.08.2022 18:01 Відповісти
Дело в том, что экономическую науку зелёная плесень изучала в Трускавце, между ужином и дискотекой от ДЖ Хламидия.
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12.08.2022 18:18 Відповісти
Так помимо изучения науки надо этим деньги зарабатывать а это только можно производя товары и услуги мир еще нового как делать настоящие деньги не придумал, а они их печатая воруют . Мало того что это конченые тупые руко-жопые создания, так еще и пособники врага.
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12.08.2022 19:53 Відповісти
А у вас есть какие-то другие РЕАЛЬНЫЕ решения в условиях войны?
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13.08.2022 00:07 Відповісти
так, є гарне рішення, в умовах війни всі підприємства великі промислові повинні бути націоналізовані! вони повинні приносити гроші бюджету країни. а не олігархам... тим паче приватизація була проведена за копійки (явний приклад Криворіжсталь!)... і можна було б добре підтримати економіку... а у нас всі тшльки сосуть з бюджетів, не дивлячись на війну... тварюки!!!
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13.08.2022 10:51 Відповісти
Криворожсталь как раз не за копейки - 5.5 млрд долл это тебе копейки? Рекордная для Украины сумма по приватизации. Новый завод дешевле построить было.
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13.08.2022 13:45 Відповісти
До війни найбільші діри для бюджетних грошей якраз були через державні підприємства. Держ компанії крали з бюджету сотні мільярдів і прибутку державі вони взагалі не приносили. Нацоналізація - це шлях в нікуди. Прибутки державі мають приносити податки від роботи економіки. Так працює весь цивілізований світ
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14.08.2022 08:10 Відповісти
У нас все иначе. Украинцы и так не любят платить налоги, как бы много они ни зарабатывали и какими бы низкими налоги ни были. И так везде в постсовковых странах. Ментальность такая: жадность, изворотливость, хитрость. Нет симбиоза государства и граждан, есть противостояние одних и других
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13.08.2022 08:08 Відповісти
Зачем платить налоги, если они разворовываются? Украинцы прекрасно платят налоги в виде прямых пожертвований на армию! Потому что в этом есть смысл, в отличие от содержания зеленой шоблы

Какой может быть у граждан "симбиоз" с аппаратом подавления ("государство"), который жрет в три горла?
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13.08.2022 13:47 Відповісти
Как видно из текущей ситуации по восстановлению разрушенного рашистами - люди делают ремонт в основном за "свой счет", многое из требуемых материалов не производится внутри страны а импортируется извне, данное решение сильно "облегчит" украинцам возможность восстановить утраченное перед наступлением зимы и также пережить будущую зиму, спасибо огроменное решателям.
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12.08.2022 16:54 Відповісти
я не перестаю повторять
як такі дебіли пролазять на такі високі пости
давай **** рубай по взрослому а то ціни мало виросли на все
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12.08.2022 16:57 Відповісти
Ще один

У травні 2021 року в виданні The Page було опубліковано журналістське розслідування, в якому провину за виведення з Терра Банку 40 млн доларів в австрійський банк Meinl поклали на Кирила Шевченка. На думку розслідувачів, Кирило Шевченко формально залишив посаду в Терра Банку, але на практиці зберігав над ним контроль впродовж всього процесу виведення коштівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-39 [39] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-40 [40] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-41 [41] .

У червні 2021 року Інформнапалм звинуватила Кирила Шевченка в тому, що у 2016 році він нібито побував в Російській Федерації через Мінськhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-42 [42] .
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12.08.2022 17:53 Відповісти
у нього з Кілею Азіровим одне місце народження: тула, е ....ю.....ь. А 40 лямів в Австрію, це ї є бабки Кілі та синка. А тут хочуть ввести імпортозаміщення по путінські
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12.08.2022 18:46 Відповісти
Ну да НБУ вместе со владельцами банков будет разворовывать золото-валютный запас страны ,получив от НБУ тоесть от государства в начале рефинанс под 7% а затем скупая ЗВЗ страны сначала по 29 и продавая населению по 36, а теперь скупая по 36,6 и продавая по 41 , зарабатывая с оборота 10% , а таких оборотов банки могут делать хоть каждый день и не какой налог на импорт их не касается - наркоторговля рядом не стояла. Какой экспортер будет продавать валюту по 36,6 бирже когда за углом 41 и терять 10% выручки, потому НБУ не только через банки разворовывает ЗВЗ, но и создает условия,что бы валюта не поступала в страну, а лучшего они не прибумали что бы покрыть свое воровство на крови , как поднять% ставку до 25 и ввести налог на импорт-10%, что бы окончательно сделать условия для экономики и населения не выносимыми и дальше что? как при ЧК - будут карточки вводить для всех а сами как обычно черную икру есть?
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12.08.2022 19:46 Відповісти
все правильно, але за углом валюту експортер не продасть) все тільки через НБУ... і вони там викручують руки
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13.08.2022 10:57 Відповісти
Промисловість в Україні стала.,...зелене стадо вирішило зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню .....Це якесь задзеркалля....гетмацев пнх!!!!https://biz.censor.net/n3360273
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12.08.2022 22:54 Відповісти
Що значить оце "...додаткові надходження бюджету..."? З людей будуть додатково здирати в середньому ~500 грн. кожен місяць просто так.
Зелена мерзота!
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13.08.2022 10:36 Відповісти
Эти зеленые пираньи готовы с нищего суму снять.
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13.08.2022 15:19 Відповісти
как ****.ли эти порохососы

почему-то никто из коментаторов не предложил раскуркулить "кондитера"
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13.08.2022 15:57 Відповісти
Давай спочатку раскулачім каломойше, квартал95, грінфілмс. Вони всеодно не платять податки. Шо кішка тонка?
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14.08.2022 08:13 Відповісти
Довбойоби.
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13.08.2022 21:12 Відповісти
Ця мерзота любим способом хоче сховати те що він зробив - вбиває національну валюту,просто вбиває українські гроші-перевівши їх в розряд фантиків.Цьому дибілу всеодно ,що завтра все стане супер дороге і деякі товари першої необхідності наприклад імпортні ліки стануть непідйомними для половини українців.Цьому бидлу головне аби на валюту імпортери не купували,а те що ч злиднях почнуть гинути люди цим зеленим б длам всеодерЦя влада проводить геноцид українського народу.Перестань скотина друкувати кошти.А на армії кошти хай пепенаправлять - ментовскі кошти прокурорські суддівські депутатські нафтогазівські міністерські і тд
Якщо у нас не має коштів на армію і ми друкує гроші то одночасно мери судді і менти і різні чиновники з прокурорами не можуть отримувати більше мінімалки,а кому мало в армію,або бізнесом займайтесь.Ато мерзота яка сидить на бюджеті і краде з ньогр бере забарі з своїх громадян,живе за рахунок платника податку -буде вирвшувати кому що робити і виїзжати за клрдон чи не виїзжати як той данілов.Данілов живучи за наші кошти -каже чоловіки не можуть поїхати за кордон і нн повинні ховатись під юббками жінок - а всамого сини призовного віку за кордоном...ось і вся правда.А шевченко марченко і тд вб'ють гривню накрадуть в б'ють економіку і втечуть з країни за кордон тратити нагоабовані мільярди .Непотрі.
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14.08.2022 12:59 Відповісти
что-то как-то мало получает денюшек от контробаса, срочно его увеличить
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14.08.2022 14:05 Відповісти
увеличиваем на 10% наценку официальным поставщикам импортёрам которые платят налоги в стране, может даже чего-то в казне и прибудет от этого, НО ГЛАВНОЕ увеличиваем долю контобанды в три раза...., а это уже денюшки которые "моя прелесть" можно доить СЕБЕ лично в кармашек.
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14.08.2022 14:12 Відповісти
«Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхалися. Наступні 5 років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали» - Зеленський, інавгураційна промова ...

Надіюсь, що ті українці, які доїдали "пів-вареника" при Петрі, нарешті наїлися при Вові...
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14.08.2022 15:56 Відповісти
Прибуток програмістів такий самий як і від аграрного сектора. Нині дуже невигідно заводити гроші в Україну. Є багато шляхів цього робити. Буде падіння 15-20% із валютних надходжень у цій галузі, що дуже багато.
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15.08.2022 09:30 Відповісти
ну профффесіонали. Одразу видно школа ім. азірова. Спочатку буде трохи збільшення надходжень. А далі круте піке у прірву. Бо у населення просто не має грошей. Далі чорний ринок просто розірве від бабла. Бо у нас же не має корупції і контрабанди.
А Кирило Шевченко це такий собі чиновник який сидів на потоках бабла. Це прототип Голохвастова. Нічого не вміє, нічого не робить. Але робить вид що вумний аж страшно.
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15.08.2022 10:15 Відповісти
Перше - а як же ВТО-? (надання переваг одних перед іншими...)
Друге - Як контролювати "скрутки" за кордоном?
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15.08.2022 10:21 Відповісти

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