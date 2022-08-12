Податок на імпорт: Нацбанк оцінив додаткові надходження бюджету у 18 мільярдів на місяць
Національний банк України (НБУ) оцінює економічний ефект від запровадження нового податку на імпорт у 15-18 млрд грн на місяць.
Про це голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив в інтервʼю "Forbes Україна".
"При цьому ми не очікуємо суттєвого впливу на інфляцію. Поява цього збору додасть один відсотковий пункт до річного показника, але цей ефект вже враховано у нашому прогнозі", – зазначив Шевченко.
Він наголосив, що запровадження додаткового збору з імпорту – непопулярне рішення, але воно допоможе наповнити бюджет і зберегти міжнародні резерви України, оскільки швидке відновлення імпорту, у тому числі непріоритетних товарів в умовах війни, зумовлює їх зменшення.
"Інший аспект – додатковий збір поліпшить ситуацію з дефіцитом бюджету. Це зменшить потребу в емісії, що потрапляє на валютний ринок і так само тисне на резерви. Вичерпання резервів загрожуватиме неконтрольованими процесами, що призведе до суттєвого подорожчання імпорту та матиме руйнівні наслідки для українських виробників", – попередив Шевченко.
Ми постійно наголошуємо – зараз хороших для всіх рішень просто не існує. І потрібно робити те, що дозволить фінансовій системі протриматися в умовах повномасштабної війни. Як саме виглядатиме цей податок – це вже компетенція Мінфіну, але ми приєднуємося до дискусій для пошуку оптимального варіанту.
Водночас голова НБУ визнав, що запровадження такого збору ускладнить бізнес для імпортерів, однак зауважив, що "зараз хороших для всіх рішень просто не існує".
"І потрібно робити те, що дозволить фінансовій системі протриматися в умовах повномасштабної війни. Як саме виглядатиме цей податок – це вже компетенція Мінфіну, але ми приєднуємося до дискусій для пошуку оптимального варіанту", – додав Шевченко.
Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко припускав, що в Україні можуть запровадити додатковий митний збір, однак уряд наразі лише обговорює його концепцію. З такою пропозицією до уряду ще у червні звертався Нацбанк.
Водночас нардеп від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк підтвердив, що уряд вже зараз готує законопроєкт про додатковий збір на імпорт. "Тут варто зазначити, що обрана концепція не додаткових імпортних мит (яка складна у адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг. Відповідно за розрахунками уряду це має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню", – зазначив він.
За словами нардепа, очікується, що Кабмін внесе законопроєкт найближчими тижнями.
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Хороших товарів і до війни мало було в Україні, більшість якісних товарів завозились із-за кордону. А тепер цих товарів стане на 40-50% менше, значить ще більше буде всього завозитись із-за кордону - це продукти, ліки, товари гігієни, одяг, взуття. Значить на це буде податок і ці товари ще більше здорожчають в магазинах.
Заплатять українці... Товари уже коштують більше, будуть коштувати ще більше, а зарплати і пенсії ті ж самі.....
Какой может быть у граждан "симбиоз" с аппаратом подавления ("государство"), который жрет в три горла?
як такі дебіли пролазять на такі високі пости
давай **** рубай по взрослому а то ціни мало виросли на все
У травні 2021 року в виданні The Page було опубліковано журналістське розслідування, в якому провину за виведення з Терра Банку 40 млн доларів в австрійський банк Meinl поклали на Кирила Шевченка. На думку розслідувачів, Кирило Шевченко формально залишив посаду в Терра Банку, але на практиці зберігав над ним контроль впродовж всього процесу виведення коштівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-39 [39] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-40 [40] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-41 [41] .
У червні 2021 року Інформнапалм звинуватила Кирила Шевченка в тому, що у 2016 році він нібито побував в Російській Федерації через Мінськhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-42 [42] .
Зелена мерзота!
почему-то никто из коментаторов не предложил раскуркулить "кондитера"
Якщо у нас не має коштів на армію і ми друкує гроші то одночасно мери судді і менти і різні чиновники з прокурорами не можуть отримувати більше мінімалки,а кому мало в армію,або бізнесом займайтесь.Ато мерзота яка сидить на бюджеті і краде з ньогр бере забарі з своїх громадян,живе за рахунок платника податку -буде вирвшувати кому що робити і виїзжати за клрдон чи не виїзжати як той данілов.Данілов живучи за наші кошти -каже чоловіки не можуть поїхати за кордон і нн повинні ховатись під юббками жінок - а всамого сини призовного віку за кордоном...ось і вся правда.А шевченко марченко і тд вб'ють гривню накрадуть в б'ють економіку і втечуть з країни за кордон тратити нагоабовані мільярди .Непотрі.
Надіюсь, що ті українці, які доїдали "пів-вареника" при Петрі, нарешті наїлися при Вові...
А Кирило Шевченко це такий собі чиновник який сидів на потоках бабла. Це прототип Голохвастова. Нічого не вміє, нічого не робить. Але робить вид що вумний аж страшно.
Друге - Як контролювати "скрутки" за кордоном?