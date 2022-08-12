Податок на імпорт: Нацбанк оцінив додаткові надходження бюджету у 18 мільярдів на місяць

Національний банк України (НБУ) оцінює економічний ефект від запровадження нового податку на імпорт у 15-18 млрд грн на місяць.

Про це голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив в інтервʼю "Forbes Україна".

"При цьому ми не очікуємо суттєвого впливу на інфляцію. Поява цього збору додасть один відсотковий пункт до річного показника, але цей ефект вже враховано у нашому прогнозі", – зазначив Шевченко.

Він наголосив, що запровадження додаткового збору з імпорту – непопулярне рішення, але воно допоможе наповнити бюджет і зберегти міжнародні резерви України, оскільки швидке відновлення імпорту, у тому числі непріоритетних товарів в умовах війни, зумовлює їх зменшення.

"Інший аспект – додатковий збір поліпшить ситуацію з дефіцитом бюджету. Це зменшить потребу в емісії, що потрапляє на валютний ринок і так само тисне на резерви. Вичерпання резервів загрожуватиме неконтрольованими процесами, що призведе до суттєвого подорожчання імпорту та матиме руйнівні наслідки для українських виробників", – попередив Шевченко.

Ми постійно наголошуємо – зараз хороших для всіх рішень просто не існує. І потрібно робити те, що дозволить фінансовій системі протриматися в умовах повномасштабної війни. Як саме виглядатиме цей податок – це вже компетенція Мінфіну, але ми приєднуємося до дискусій для пошуку оптимального варіанту.

Водночас голова НБУ визнав, що запровадження такого збору ускладнить бізнес для імпортерів, однак зауважив, що "зараз хороших для всіх рішень просто не існує".

"І потрібно робити те, що дозволить фінансовій системі протриматися в умовах повномасштабної війни. Як саме виглядатиме цей податок – це вже компетенція Мінфіну, але ми приєднуємося до дискусій для пошуку оптимального варіанту", – додав Шевченко.

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Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко припускав, що в Україні можуть запровадити додатковий митний збір, однак уряд наразі лише обговорює його концепцію. З такою пропозицією до уряду ще у червні звертався Нацбанк.

Водночас нардеп від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк підтвердив, що уряд вже зараз готує законопроєкт про додатковий збір на імпорт. "Тут варто зазначити, що обрана концепція не додаткових імпортних мит (яка складна у адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг. Відповідно за розрахунками уряду це має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню", – зазначив він.

За словами нардепа, очікується, що Кабмін внесе законопроєкт найближчими тижнями.