Кабмін затвердив порядок націоналізації майна заборонених партій Медведчука та Шарія

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 12 серпня, затвердив Порядок переходу у власність держави майна, коштів та інших активів забороненої судом політичної партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Він додав, що вказаним порядком визначено механізм виконання рішення суду про заборону політичної партії в частині переходу у власність держави майна забороненої політичної партії.

Нагадаємо, раніше суди заборонили цілу низку проросійських партій: ОПЗЖ, "Опозиційний блок", "НАШІ", "Блок Володимира Сальдо", "Державу", "Соціалістичну партію України", партію "Соціалісти", "Справедливість та розвиток", "Ліву опозицію", "Партію Шарія",."Прогресивну соціалістичну партію України", партію "Русь єдина" (колись "Партія політики Путіна"), політичну партію "Щаслива Україна" та Комуністичну партію України.