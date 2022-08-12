Власник найбільшого виробника паперу в Росії продав свій бізнес за 1,5 мільярда євро

Група компаній Mondi, що займається виробництвом паперу та упаковки, уклала угоду про продаж свого найбільшого російського підприємства "Монді Сиктивкар" компанії Augment Investments Limited за 95 мільярдів рублів (1,5 млрд євро за поточним курсом).

Як повідомляється у пресрелізі компанії, угоду ще має схвалити російський уряд.

У повідомленні зазначається, що угода не включає залишки коштів на рахунках підприємства у розмірі 16 мільярдів рублів (близько 255 мільйонів євро), які планується спрямувати на виплату дивідендів Mondi за умови погодження Мінфіну РФ.

Контрольний пакет акцій інвестиційної компанії Augment Investments Limited належить підприємцю Віктору Харитоніну та включає активи в фармацевтичних та інших секторах Росії та Європи.

Як повідомлялося, на початку травня транснаціональна компанія Mondi, яка спеціалізується на виробництві упаковки та паперу, ухвалила рішення про продаж свого бізнесу в Росії.

У Росії групі Mondi належить чотири підприємства: ТОВ "Монді Араміль", ТОВ "Монді Переславль", ТОВ "Монді Лебедянь" та АТ "Монді Сиктивкарський ЛПК". Останнє підприємство – одне з провідних підприємств целюлозно-паперової промисловості Росії та найбільший виробник паперу в країні, на ньому працює близько 4700 осіб. Станом на кінець 2021 року компанія оцінювала вартість російських активів у 687 млн євро.

Mondi plc — це багатонаціональна група з виробництва упаковки та паперу, в якій працює близько 26 000 людей на 100 виробничих майданчиках у більш ніж 30 країнах, переважно в Європі, Росії, Північній Америці та Південній Африці.