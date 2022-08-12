"Укрзалізниця" цього року отримає збитки на кілька сотень мільйонів гривень, – член правління

В "Укрзалізниці" прогнозують, що компанія завершить 2022 рік зі збитками на рівні кількох сотень мільйонів гривень.

Про це заявив член правління компанії Євген Лященко під час пресконференції 12 серпня, передає Укрінформ.

"Цей рік ми будемо в контрольованих збитках, які будуть покриватися державою в частині відновлення інфраструктури та перевезення пасажирів. Це декілька сотень мільйонів гривень", – сказав Лященко.

За словами Лященка, у фінансовому плані на 2023 рік, який "Укрзалізниця" вже розробляє, передбачається, що компанії вдасться компенсувати збитки за рахунок прибутків. Лященко наголосив, що в першу чергу розмір прибутків компанії залежатиме від рівня дотацій від держави.

Він також сказав, що наразі у фінплані на наступний рік не закладаються підвищення тарифів на вантажні перевезення. Лященко зазначив, що всі можливі зміни тарифів компанія обговорюватиме з ринком.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" у 2023 році не планує підвищувати тарифи на вантажні перевезення.

Наприкінці червня Міністерство інфраструктури погодило пропозицію "Укрзалізниці"про підвищення тарифів на перевезення вантажів на 70%.

Крім того, "Укрзалізниця" з 1 серпня змінила методику обрахування вагонної складової у вартості вантажоперевезень у вагонах власного парку по території України, що також призведе до збільшення витрат бізнесу.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор "Чому "Укрзалізниця" підняла тарифи на 70% і як це вдарить по бізнесу".