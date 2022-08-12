Фонд держмайна планує отримати від приватизації 1 мільярд гривень до кінця року

Фонд державного майна планує отримати від приватизації до кінця року від 600 млн грн до 1 млрд грн.

Про це заявила виконуюча обов‘язки Голови Фонду держмайна Ольга Батова, повідомляє пресслужба ФДМУ.

"Точно скажу, що цього року від приватизації планується залучити до бюджету понад 600 мільйонів гривень. Дуже будемо сподіватися, що вдасться отримати до одного мільярда в бюджет, завдяки зростанню цін на електронних аукціонах", – заявила чиновниця.

За її словами, перш за все йдеться про продаж непрацюючих комбінатів хлібопродуктів, спиртзаводів та об‘єктів нерухомості, цікавих для малого та середнього бізнесу.

Голова ФДМУ додала, що аукціони по вже підготовлених до продажу об‘єктах планують оголосити після ухвалення всіх нормативних актів.

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Як повідомлялося, наприкінці липня уряд затвердив список із понад 400 держпідприємств для приватизації та ліквідації. Крім того, Верховна Рада спростила приватизацію держмайна під час війни.