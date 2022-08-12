Німеччина заплатила за імпорт із Росії на 51% більше, ніж роком раніше

Незважаючи на санкції, Німеччина витратила на імпорт товарів із Росії більше, ніж раніше.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на Федеральне відомство статистики, передає Європейська правда.

У першому півріччі 2022 року загальна вартість імпорту з РФ зросла на 51,3%, до 22,6 млрд євро – в основному через підвищення цін на нафту і газ.

З іншого боку, за обсягом імпорт із Росії впав на 24% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Обвалився також експорт до Росії.

Так, за перші шість місяців року Німеччина експортувала до Росії товарів на 8,3 млрд євро – це на 34,5% менше, ніж у першому півріччі 2021 року.

У результаті профіцит імпорту в торгівлі з Росією збільшився в рази: з 2,2 млрд євро до 14,2 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що європейські держави на півдні регіону і в Середземномор’ї проводять приховані закупівлі російської нафти, зміцнюючи попит на вуглеводні з Росії при одночасному падінні закупівель у державах Північної Європи.