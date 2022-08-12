"Нафтогаз" отримав судовий наказ про стягнення з "ДТЕК Східенерго" Ахметова боргу на 720 мільйонів (оновлено)

Господарський суд Донецької області видав наказ на виконання свого рішення від 3 листопада 2021 року, яке набрало законної сили, про стягнення з ТОВ "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова на користь "Нафтогазу" заборгованості у розмірі 148,75 млн грн.

Відповідне рішення суд ухвалив 8 серпня, повідомляє Finbalance.

Наказ може бути пред`явлений до примусового виконання в порядку протягом трьох років з наступного дня після набрання рішенням законної сили.

Згідно з судовими матеріалами, йдеться про заборгованість за газ, який був поставлений "Нафтогазом" у вересні 2019 року.

Цей же суд 8 червня видав наказ на виконання іншого свого рішення від 2 грудня 2021 року про стягнення з ТОВ "ДТЕК Східенерго" на користь "Нафтогазу" ще 572,1 млн грн.

Згідно з судовими матеріалами, йдеться про заборгованість за газ, який мав використовуватися компанією "ДТЕК Східенерго" виключно для виробництва електроенергії та постачався з жовтня 2019 року по квітень 2020 року.

У ході судових процесів "ДТЕК Східенерго" просило суд не задовольняти позови "Нафтогазу", мотивуючи свою позицію тим, що укладання договору на постачання газу було "вимушеним кроком, який вчинений з метою уникнення зупинки роботи ДТЕК Луганська ТЕС", адже в червні 2019 року Росія заблокувала поставки вугілля на ДТЕК Луганська ТЕС, яке використовувалося для виробництва електроенергії.

У серпні 2020 року Кабмін схвалив проєкт постанови про встановлення спеціального тарифу на природний газ на ДТЕК Луганська ТЕС, однак остаточне рішення прийнято не було.

Натомість "Нафтогаз" наголошував, що законодавство не зобов`язувало "ДТЕК Східенерго" укладати договір постачання газу виключно з "Нафтогазом", а навпаки закріплювало принцип вільного вибору постачальника природного газу, а значить теза "ДТЕК Східенерго" про те, що укладення спірного договору було вимушеним кроком, є безпідставною. Суд погодився з цим аргументом "Нафтогазу".

Водночас у пресслужбі ДТЕК стверджують, що "ДТЕК Східенерго" вже врегулювала та виконала усі зобов'язання у справах щодо постачання газу від НАК "Нафтогаз України", а судовий наказ від 8 серпня не має юридичної сили.

"Зазначений судовий наказ не має юридичної сили, оскільки "ДТЕК Східенерго" раніше було виконано всі зобов'язання. Це лише формальна процедура відповідно до чинного процесуального законодавства. Наприкінці грудня 2021 року всі суперечки з НАК "Нафтогаз" були врегульовані на підставі укладених договорів про організацію взаєморозрахунків згідно з положеннями закону №1639 від 14.07.2021 та закону №1730 від 03.11.2016", – запевнили у пресслужбі компанії, не уточнивши подробиць вказаних договорів.

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Як відомо, у червні 2019 року Російська Федерація заблокувала постачання вугілля з ШУ "Обухівська" у Ростовській області (належало ДТЕК) на Луганську ТЕС.

В результаті станція перейшла з вугілля на спалювання природного газу, який коштує дорожче. ДТЕК вимагав від уряду компенсувати збитки, пов'язані зі спалюванням більш дорогого вугілля.

Кабмін під керівництвом Володимира Грйосмана ухвалив відповідне рішення. Проте вже наступного дня це рішення було скасовано.

Луганська ТЕС продовжила відбирати із системи природний газ, проте не оплачувала його.

Луганська ТЕС забезпечує електроенергією північ Луганської області, входить до складу "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова.