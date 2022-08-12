Німеччина пропонує перетворити частину кредитів ЄС на 8 мільярдів євро на грант, – посол

Німеччина пропонує, щоб частина макрофінансової допомоги ЄС з другого її траншу в сумі 8 млрд євро була не кредитом, а грантом.

Про це посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен повідомила в інтерв’ю Укрінформу.

Вона нагадала, що з 9 млрд макрофінансової допомоги ЄС 1 млрд євро вже був виділений, а щодо решти 8 млрд наразі між Єврокомісією і країнами-членами ЄС обговорюються різні ідеї.

"Ми дуже хотіли б, щоб частина цієї суми була не кредитом, а грантом, оскільки вважаємо, що Україна в нинішніх умовах не може повернути ці кошти. Є також інші технічні фінансові деталі, зокрема, хто гарантуватиме суму, яка буде кредитом. Ми очікуємо, що на початку вересня Єврокомісія надасть пропозиції, як це може бути зроблено, і ця макрофінансова допомога буде перерахована Україні", – сказала Фельдгузен.

Вона також зауважила, що Німеччина робить найбільший внесок у європейський бюджет, а 25% всіх сум, які надає Євросоюз, оплачують німецькі платники податків.

Фельдгузен також нагадала, що Німеччина безпосередньо надала Україні 1 млрд євро грантової допомоги через механізми МВФ.

Як повідомлялося, за даними видання Politico, Єврокомісія розробила нову пропозицію щодо надання Україні фінансової допомоги в розмірі 8 млрд євро. За наполяганням Німеччини вона передбачає, що сума складатиметься з грантів і кредитів. Зокрема, очікується, що Україна отримає 5 млрд євро у вигляді довгострокових кредитів під гарантії країн Євросоюзу, а решту грошей – у вигляді грантів.

Таку пропозицію підтримали Італія та Франція, які також надали двосторонню допомогу, тож Єврокомісія була змушена переглянути план.

За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва спочатку передбачала надання 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС.